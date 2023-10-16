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英特爾採用 EUV 量產 Intel 4 製程 家登 EUV Pod 大單在握

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

繼晶圓代工龍頭台積電（2330）順利量產3奈米製程後，英特爾已宣布開始採用 EUV微影技術大規模量產 Intel 4的4奈米製程，由於英特爾先進 EUV 技術的光罩層數拉高，家登（3680）EUV Pod 拿下大單並順利出貨，第4季營收可望創下歷史新高。

台積電5奈米製程世代開始大量導入 EUV 技術，3奈米量產後因光罩層數提高而在下半年擴大採購 EUV Pod。英特爾積極提高先進製程能力追趕台積電，已正式宣布採用 EUV 技術量產 Intel 4 製程，這是英特爾首個採用 EUV 技術的製程節點，而據設備業界消息，英特爾已擴大向家登採購 EUV Pod。

法人表示，英特爾 Intel 4 將首度用於量產代號為 Meteor Lake 的 Core Ultra 處理器，預計12月中旬發布，所以近期英特爾正全力投入 Intel 4 製程的量產，所以 EUV Pod 拉貨強勁，為家登第4季營收帶來明顯挹注。若加計來自晶圓代工大廠的拉貨量，家登第四季營收可望創下歷史新高。

英特爾正在推進四年五個製程節點的計畫，除了已量產的 Intel 4 外，Intel 3 製程的3奈米技術也預計年底開始量產，將用於生產 Sierra Forest 處理器及 Granite Rapids 處理器，擴大資料中心及AI應用領域市占率。法人預期，英特爾先進製程積極導入 EUV 技術，後續產能開出會擴大向家登採購 EUV Pod，明年營收及獲利可望續創新高。

英特爾 台積電

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