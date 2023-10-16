塔山計畫 華為自主研發突破美封鎖

美國對中國祭出強大技術封鎖，華為首當其衝，華為因此決定加快自主研發能量，陸媒也披露華為將計畫命名「塔山計畫」，儘管華為內部跳出來消音說從沒聽過，但業界人士指出，華為推出新旗艦機Mate 60 Pro，印證塔山計畫確實存在，且時程比預期還要快且令全球震撼。

消息人士透露，台積電在二○二○年九月十五日停止承諾華為旗下海思手機和基地台晶片訂單後，華為即宣布朝轉型整合元件大廠之路前進，當年成立華為精密，並入股多家晶片公司、挖角半導體設備團隊及收購封測廠，建構華為自有產品的系統整合所需部分核心元件、模組、零件的精密製造，以及組裝與封測等。

近期傳出崇越、漢唐、亞翔和宏晟等四家台廠協助華為建廠遭美方盯上，事實上就是協助鵬新旭、鵬芯微及昇維旭三家深圳公司建廠，這三家也都是華為半導體供應鏈計畫中的一員。半導體業者分析，美中科技戰如火如荼，台廠還敢與陸企做生意，無疑是在美國這隻大老虎上捋虎鬍。

陸媒先前報導，華為「塔山計畫」的目標非常明確，是要達到半導體技術全面自主可控。報導曝光後，華為內部跳出來消音說從沒聽過，更有業界說不可能達成。

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