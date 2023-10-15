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鴻海啟用全台業界首座離子阱實驗室

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海今日宣布，在新北市新店寶高智慧產業園區舉辦鴻海研究院「離子阱量子計算實驗室」啟用儀式，全台產業界首座量子電腦開發中心正式亮相。鴻海／提供
鴻海今日宣布，在新北市新店寶高智慧產業園區舉辦鴻海研究院「離子阱量子計算實驗室」啟用儀式，全台產業界首座量子電腦開發中心正式亮相。鴻海／提供

作為未來佈局3+3轉型策略的重要樞紐之一，鴻海（2317）集團今（15）日宣布，在新北市新店寶高智慧產業園區舉辦鴻海研究院「離子阱量子計算實驗室」啟用儀式，全台產業界首座量子電腦開發中心正式亮相。未來此實驗室將投入新世代AI與車用相關技術所需之高效計算能力，為鴻海在量子科技領域布局打下穩健的基礎。

由鴻海研究院耗時近兩年時間規劃打造，新啟用的離子阱量子計算實驗室將致力於發展基於離子阱平台的通用型量子電腦，並投入關鍵技術研究，包含量子操控、可擴展的電腦架構以及集成微離子阱和光電子電路的半導體晶片等。此實驗室亦將結合鴻海科技集團在精密製造、半導體以及封裝的優勢能力與人才培養，加速量子硬體技術的開發，進一步賦能周邊科技產業。

離子阱實驗室主任林俊達表示，「量子計算絕對是下個世代的『聖杯』，但量子技術絕非一蹴可幾，需要反覆試錯、累積經驗，而且需要人才、資源、技術的高度整合。這座離子阱實驗室就是台灣產業界重要的實驗場域。鴻海研究院會持續努力投入這塊領域，並串連國內外產官學技術，繼續創造出業界肯定的成果。」

鴻海研究院自2020年成立以來，不斷致力於幫助集團推動3+3領域，瞄準基礎科學研究，引領未來科技趨勢，除量子計算外，也聚焦於量子通訊與後量子資訊安全等重要議題。在量子計算的技術逐步成熟的同時，研究院也會促成產業典範轉移，協助集團抓住未來新科技與新市場的契機。

在去年，離子阱實驗室已和鴻海科技集團C事業群合作研發製作出第一代單區刀鋒型離子阱核心。今年將技術更進一步升級，推出新一代多區型離子阱，並將於10月18日的鴻海科技日HHTD23上展出。

鴻海科技集團一直以台灣產業的引領者為己任，透過鴻海研究院在新北市新店興建離子阱實驗室，扎根前瞻科技的軟硬體設備，積極參與區域和國家的前瞻科技發展，同時促進相關領域的人才培育。離子阱實驗室的啟用也將促進產學合作，加強與各大學術和研究機構的合作，共同推動科技創新，為台灣產業升級注入新動力。

鴻海 量子計算 半導體

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