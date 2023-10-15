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台積電傳放棄龍科案掀波瀾 自救會19日赴竹科陳請

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
傳出台積電放棄龍科三期擴建案計畫，反龍科擴建自救會要求竹科撤案，19 日陳情。圖／張貴有提供
傳出台積電放棄龍科三期擴建案計畫，反龍科擴建自救會要求竹科撤案，19 日陳情。圖／張貴有提供

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫未定，傳出台積電放棄擴建案計畫，有人視為當初推動台積電是「假議題」，有人覺得可惜！反龍科擴建自救會代表張貴有今天下午表示，台積電不來，試問還有那家廠可做二奈米，竹科至今興辦計畫需多少地、那些廠商進駐講不清楚，自救會要求龍科擴建撤案，預定19 日去竹科陳情。

張貴有表示，台積放棄龍科三期，竹科管理局仍以今後會有其他廠商需要為由，要重新評估規畫，本月公聽會延期，竹科7月26公聽會提出三期擴建要做二奈米（含以下）的廠商進駐為由，台灣只有台積能做二奈米，台積電不來，竹科卻說還有其他廠商進駐，試問還有那家廠可做二奈米，且提興辦計畫需多少土地、那些廠商進駐，竹科都沒講清楚，自救會要求撤案，本周將赴竹科陳情。

自救會傳出台積電放棄龍科三期擴建案，台積電未回應，民代地方人士憂喜不同，國民黨籍市議員徐玉樹表示，龍科三期去年推動說台積電要設廠「根本是假議題」，當時選舉，當時桃園市長鄭文燦，拿台積電拉抬民進黨聲勢，台積電從頭到尾都沒說到龍潭，即便徵收順利，要設1奈米廠也是5、6年後的事，一切都是未知數，且龍科三期第1次公聽會，竹科管理局也不敢保證台積電落腳龍潭，龍科三期擴大是國家重大政策，相關問題政府應盡速討論，趕快訂出第2次公聽會日期。

民進黨籍市議員張肇良表示，龍科三期中央核定的開發計畫，台積電來可帶動就業機會和地方發展，台積電不來，道路拓寬、雙語學校興建、都市計畫擴大檢討通通泡湯，都還沒講到土地徵收價格，台積電就退了，非常可惜，當初徵收未明確說明，引起百姓恐慌，政府就應與百姓溝通降低恐慌，市府亞矽不蓋、台積電不來，市長張善政還談什麼科技市長？龍科三期是否將計畫縮小或取消，或其他科技業進駐，希望竹科講清楚。

國民黨籍立委呂玉玲表示，龍科三期擴建，是因為產業需要，不是只有一個台積電來，還有其他產業會進來，她支持龍科三期繼續擴建，住戶反彈抗議，希望市府和竹科趕快與地主多溝通，尋求共識，由市府繼續規畫龍科三期調整，中央地方與人民能夠三贏。

民進黨立委參選人劉仁照表示，台積電案尚未確定，龍科三期擴建還要審慎評估、資訊要更透明，讓地方了解，徵地影響住戶權益，應該多辦幾場公聽會，與民眾溝通，再決定三期擴建徵收範圍，台積電只是其中一家廠商，未來還是要尊重地方意見，與自救會坐下好好溝通，討論區域調整範圍爭取雙贏。

傳出台積電放棄龍科三期擴建案計畫，反龍科擴建自救會要求竹科撤案，19 日陳情。記者曾增勳／攝影
傳出台積電放棄龍科三期擴建案計畫，反龍科擴建自救會要求竹科撤案，19 日陳情。記者曾增勳／攝影

台積電 竹科 自救會

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