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地緣政治 國安優先 張忠謀：半導體已無全球化

聯合報／ 記者簡永祥李孟珊／新竹報導
台積電昨天舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。記者葉信菉／攝影
台積電昨天舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。記者葉信菉／攝影

晶圓代工龍頭台積電昨日舉行運動會，創辦人張忠謀直言，地緣政治趨勢下，台積電以後的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，面臨的挑戰將更多，半導體產業的全球化已經沒有了、自由貿易也沒有了，但相信台積電應該「可以克服」。

張忠謀回憶二○一九年參加運動會時，美中科技戰火開始延燒，他當時就示警，台積電將成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，昨天他提及當時的預言，並說，「過去四年，的確證實了我的話」。

在半導體方面，張忠謀認為，半導體已經沒有全球化、自由貿易也沒有了，現在最重要的是國家安全，每個國家都在擔心國家安全，台積電成為大家都需要的公司；從競爭的角度來看，別的公司會利用地緣政治的優勢，來打敗台積電，所以，台積電未來幾年的挑戰，可能比過去更為嚴峻。

張忠謀以一九五五年到一九七二年的美國為例，當時，美國的投資環境也和現在台灣一樣好。但隨著環境變遷，已被台灣及亞洲等國家取代。

媒體追問，許多國家都競相發展自己的半導體產業，以他的經驗，哪個國家比較有機會成功？

張忠謀說，以他的經驗和觀察，日本和新加坡都適合蓋晶圓廠，不過，日本比新加坡還更適合。

張忠謀以五十三年前在德儀負責半導體業務時為例，當時，德儀敲定在日本九州興建封測廠，後來，這個廠運作相當好，衡量九州土地、水電比較充裕，且整個日本工作文化也都很勤奮，日本成功機會比較高。新加坡雖是個理想的地方，但是地方太小、資源不夠。

張忠謀認為，台灣半導體製造的優勢在於工程師勤奮刻苦，他向美國友人舉例，台積員工半夜趕赴公司解決問題的故事，他們聽了都覺得不可思議。

不過，他認為美國雖已失去很大部分的製造優勢，但多數公司升級到半導體設計，這些設計公司不需要花很多資本支出，這些公司包含輝達、蘋果，現在連微軟、谷歌也開始自行設計晶片。

張忠謀認為，台灣現在雖然有優勢，但恐怕二、三十年以後就不會是這樣，這跟國家政策的發展有關。至於未來誰會崛起取而代之？張忠謀說，「也許是印度、越南、印尼，但這誰知道呢！」

半導體 台積電 日本

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