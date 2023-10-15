台積電運動會發8億紅包 每人領1.6萬

台積電員工又有大紅包可領！台積電董事長劉德音在運動會現場宣布，凡員工職級在六十至六十四、職級二十至二十六、職級三十一至三十三（含副理）的台灣員工，每人可拿到一點六萬元的特別獎金，以台積電基層超過五萬名員工為計，約發放特別獎金總金額至少達八億元。

台積電昨日舉行員工運動大會，這是台積電在新冠疫情停辦以來，暌違三年再度舉辦。台積電創辦人張忠謀獲邀出席，一入場就主動要求繞場一圈，更融入員工團隊。張忠謀上台致詞時表明自己不是貴賓，而是「自己人」，每年的運動會都是他當年最愉快的一天。

擔任台積電慈善基金會董事長的張淑芬，昨日與張忠謀一同出席運動會，關於基金會近日的公益活動，張忠謀表示，張淑芬辦的慈善基金會概念跟台積電很相近，大家都以為慈善基金會是在捐錢，但他們其實不捐錢，而是建立一個平台，例如在偏遠地區培力，協助當地學生和企業進行媒合，目前已經有七百人找到工作。

關於近期最夯的AI（人工智慧）議題，張淑芬強調，台積電志工在廣大蒐集資訊下，不僅把AI當作最新的科技方式，更直接請AI整理資料出來，還把它交給偏遠地區小孩，他們甚至可以寫AI程式，讓車子跑來跑去，大家看了很開心。

張淑芬也提到，很多退休同仁回來當志工，台積電做的事情，跟錢沒有太多關係，就是將平台做得出色一些；張忠謀補充，台積電有OIP開放創新平台，這個平台上有很多智慧財產，與慈善基金會做的事情跟開放平台相像。

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