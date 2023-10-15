劉德音談赴美日建廠 探索未知是公司DNA

台積電昨（14）日睽違三年再度舉行運動會，董事長劉德音在致詞時表示，回顧過去一年，台積電在逆風下仍有許多重要進展，包括美國、日本建廠帶領公司走出舒適圈，身處帶領全人類科技發展的半導體產業，探索未知是台積電的「DNA」。

劉德音指出，這一次首度有海外同仁一同參與，包括大陸、美國、日本和歐洲等同事，透過現場或連線參與，在公司全球擴張發展下，參加人數和地區一年比一年多，同時也不斷提醒著，台積電是全球性的企業，根基在台灣，共事的人坐落在全世界各個角落，必須要包容的心態，看到他人的長處，擁抱多元，才可以立足台灣、放眼世界。

劉德音回顧過去這一年，強調公司面對種種挑戰，但在許多逆風下，依舊有許多重要進展，包括3奈米進入大量生產，2奈米依照進度順利發展，加上全球研發中心啟用，要為未來科技發展開創無限可能。

另外，劉德音提及，在美國、日本的建廠帶領台積電走出舒適圈，面對風土民情差異，這樣的學習曲線，是台積共同要面對的。

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