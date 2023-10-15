鴻海18日科技日 傳黃仁勳將現身

鴻海科技日將在10月18日舉行，預期人工智慧（AI）在電動車、智慧城市與智慧工廠三大平台的應用，將成為焦點，同時，市場傳出，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳應邀出席今年的鴻海科技日，屆時，組裝龍頭鴻海與AI龍頭輝達，是否有進一步的合作，值得後續關注。

鴻海已釋出今年新款電動物流車及量產版都會電動車Model B的官方影片，持續擴大鴻海電動車的陣容。在量產車種方面，鴻海的Model C也將在第4季量產，明年1月起陸續交車，可以看出，鴻海持續展現量產電動車的實力。

以Model C為開發平台的納智捷n7電動休旅車，也宣布接單預購2.5萬輛，納智捷董事長左自生預估，將有30%的訂單是真正下單採購的客戶，預估將有7,000到8,000輛，若是能賣出8,000輛，將有機會成為台灣電動車龍頭。

今年的鴻海科技日按慣例由董事長劉揚偉主持，並將分享鴻海集團策略遠景，接著鴻海電動車策略合作夥伴將進行對話，然後由電動車策略長關潤（Jun Seki）、半導體策略長蔣尚義，針對電動車與半導體的未來策略發表演說。

鴻海在科技日當天下午，還將展示智慧電動車與智慧製造，並展示智慧城市和鴻海研究院的成果，也將安排智慧城市專題演說，及低軌衛星論壇，並安排數位健康策略分享會。

鴻海表示，今年鴻海科技日以智慧電動車、智慧製造以及智慧城市三大平台作為對外展示主軸，同時，鴻海集團「3＋3」新事業包括人工智慧、半導體、數位健康、低軌衛星等，也會有一系列的對外應用展示。

劉揚偉之前表示，鴻海創辦人郭台銘今年科技日不會到場，但有其他「特別來賓」，鴻海科技日今年是第四年，累積很多經驗，這次會把過去在電動車上做過的東西一次展出，也會把過去在系統上，如電池、電機、電控的成果跟大家分享，也有智慧城市相關整合的展覽，同時大家會看到跟AI相關的垂直整合展示。

半導體方面，鴻海指出，第三代半導體碳化矽（SiC）晶圓代工客戶產品設計定案（new tape-out）上半年累計超過10個，在車用功率和類比小晶片，自有設計1200V碳化矽功率模組，啟動電動巴士設計導入（Design-in），自有新架構車用照明IC方案，在乘用車和電巴也設計導入。

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