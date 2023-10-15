產業追蹤／AI湧熱潮 催生租賃新模式

過往伺服器託管與算力租賃主要由兩大類型的廠商進行協助，分別是資料中心託管商（如Equinix、Digital Reality等）與雲端資料中心廠商（AWS、Azure、Google）。資料中心託管商主要提供資料中心的空間與機櫃，協助資料中心電力設備（UPS）、散熱、資安等服務，伺服器則是由租賃櫃位的廠商自行採購，伺服器硬體設備所有權亦掌握於企業手中。雲端服務商是在自建的資料中心當中放置伺服器，此些伺服器除可支撐雲端服務外，更透過虛擬化的方式提供虛擬機器（VM）、應用實例（Instance）給客戶進行租借。

2023年生成式AI應用竄升，促使各企業對AI算力需求大幅提升，然而提供AI算力的AI伺服器具備單價過高、採購不易，以及對於其他設備規格要求更高等特點，企業要自行採購相對困難，且全球皆有供不應求的狀況發生。在此情形下，一批新型態的廠商逐漸浮出水面，即為租借AI算力、高階GPU算力的GPU運算／GPU雲提供商。此類廠商在自身的資料中心部署大量的AI伺服器來集成AI算力，並將AI算力透過VM或Instance的方式提供需要使用的企業。與此同時，AI算力增加對資料中心託管商及雲端服務商形成不同程度的問題，也讓GPU運算提供商找到商機。

雲端服務商不足以完全滿足AI算力市場需求，促使GPU運算提供商崛起，主要是抓準即時使用需求，給予中小型企業使用高階AI算力的機會。而GPU運算／雲提供商是由不同類型的業者轉型而成，當前主要由四種業者轉型而成，包含裸機服務提供商、AI演算法提供商、虛擬貨幣挖礦業者及超級電腦提供商／科研機構。

裸機服務提供商過去提供CPU、低階GPU的裸機伺服器服務，將實體伺服器擺放於資料中心，並租賃給客戶使用。AI演算法提供商原本提供AI演算法、機器學習API等產品，因擁有AI訓練的伺服器，開始拓展為提供高階GPU算力的解決方案與租借。虛擬貨幣挖礦者是過去大量採購礦機來挖取虛擬貨幣，在虛擬貨幣價格大幅波動及生成式AI需求驅動下，轉型為GPU運算的提供商。超級電腦提供商是提供超級電腦或資料中心基礎設施的硬體設備商，因具備設計叢集架構的能力，進展到提供GPU算力的租借。

GPU運算／雲提供商受到投資者關注，如CoreWeave，輝達、微軟均對其投資與合作。CoreWeave成立於2017年，原為以太坊挖礦公司，2019年轉型為GPU運算公司。2023年4月獲得輝達領頭的2.21億美元B輪融資。輝達與Coreweave的合作關係，也讓其在獲得H100 GPU供貨上甚至比大型雲端服務商更有優勢。2023年6月，微軟與Coreweave簽署協議，未來數年將投資使用其提供的雲端運算基礎設施。

2023年全球第二大獨角獸企業Inflection AI宣布，將與Coreweave及輝達共同打造全球最大的AI叢集／超級電腦，將包含2.2萬顆輝達H100 GPU。AI算力已成為大型CSP與AI新創能否提升市占率或崛起的關鍵因素，因高階GPU供貨有限，促使大型CSP業者將搶占GPU運算提供商提供的AI算力。展望未來，AWS、微軟及Google等CSP業者除自行部署AI算力，向GPU運算／雲提供商租借算力或合作部署將是重要的AI算力來源。

AI算力是布局生成式AI的企業必須部署的重要基礎元件，在高階GPU短缺及需求量增加下，AI算力需求者將會有更多元的採用方式。第一種是向資料中心託管商租借機櫃空間，自行採買伺服器品牌商、ODM廠商提供的AI伺服器產品或輝達DGX系統。此種模式伺服器位於資料中心託管商，而伺服器為自身擁有，建置成本最高，但安全性最高、可自行配置硬體設備等優勢。若要使用雲端服務時，可透過混合雲或託管商提供的串接服務使用。

第二種為使用AWS、微軟、Google等雲端服務商的應用實例，伺服器在雲端資料中心，主要為CSP擁有。此種模式無前期建置成本，但租借費用較高，設備彈性較低。同時在CSP綁約下，要建立長期合約才划算。主要優勢在於和CSP其他雲端應用服務整合性高，對軟體設計能力較弱的公司有吸引力。

第三種為租借GPU運算提供商的AI算力，伺服器位於GPU運算提供商，且伺服器為廠商擁有。優點是無前期建置成本、設備彈性較高，可透過廠商給予的規格選擇需要的伺服器、能夠即時使用。但當前許多廠商鎖定在區域進行供貨，全球布點尚未完善。另外，伺服器共用，在一個客戶租完後即會開放給其他客戶使用，資安相對不佳。

生成式AI蓬勃發展，當前AI算力供給量不足以支撐雲端服務商，GPU運算提供商除提供企業級客戶新的算力租借選擇，亦成為雲端服務商獲得AI算力重要合作夥伴。未來在雲端與企業端雙方需求帶動下，GPU運算提供商將由不同類型的廠商轉型，形成全新的租賃模式。（作者是資策會MIC產業分析師）

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