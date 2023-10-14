鴻海創辦人郭台銘示警 經濟海嘯的灰犀牛「正朝我們奔來」

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（14）日在臉書貼文表示，經濟海嘯的灰犀牛正朝我們奔來。什麼是灰犀牛？當你在非洲沙漠中，帶有小草的綠洲，你抬頭一看，看到遠遠的一堆灰灰的東西，不知道是什麼，心想用不著理它。然後過了一會，那團灰灰的東西越來越大了，有點聲音，但它還是很遠，心想還是不需要理它。再沒多久，一群灰犀牛狂奔而來，就把沙漠裡的村莊給踩滅了。

他說，我是這樣理解「灰犀牛」（Gray Rhino）這個經濟術語。美國學者米歇爾．渥克（Michele Wucker）寫了一本書，專門講述黑犀牛現象，這本書的副標就是：「危機就在眼前，為何我們選擇視而不見？」是啊，經濟海嘯的灰犀牛正在奔來，為何民進黨政府選擇視而不見？

他表示，我昨天發文有提到，世界銀行（WB）宣布，「亞洲將面臨半世紀以來最糟糕經濟前景！」還有國際貨幣基金（IMF）也宣布，「大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%」，面對這樣的經濟現狀，執政黨政府還在掩飾太平，朝野間也尚未提出具體的對策。

他指出，台灣就正處於這樣的灰犀牛危機，灰犀牛正朝向我們奔來。舉凡通膨的危機、戰爭衝突日益升高、政府效能日益低落、暖化危機、能源短缺的危機，還有多數民眾買不起房子的憤怒，這都是七年多來顯而易見的課題。

他強調，再說一次，灰犀牛真的正在朝我們狂奔而來。政治人物都不願意做治本的決定，都只願意做「短決定」，只願意治標，只想要短期內討好選民。結果，在這個關鍵的時刻，台灣逐漸喪失治本的可能性。我郭台銘出來選總統，是為了為人民做一些事情，是為了執行許多中長期的決定。這將是「台灣Resetting」的關鍵四年，重新設定台灣的關鍵四年。

郭台銘說，我不要有政黨的包袱，因為沒有政黨的包袱，沒有利益糾葛的包袱，這樣才能真的為了老百姓的需求而努力。

連署倒數20天，我誠摯呼籲各位利用週末假日前往連署站，支持我參選總統－我郭台銘在此承諾：給我4年的時間，我將給台灣黃金的30年！

商品推薦