台積電慈善基金會在做什麼？張淑芬這樣說

擔任台積電慈善基金會董事長的張淑芬，今（14）日和台積電創辦人張忠謀一同出席運動會，關於基金會近日的公益活動，張忠謀表示，張淑芬辦的慈善基金會概念跟台積電很相近，大家都以為慈善基金會是在捐錢，但他們其實不捐錢，是建立一個平台，例如在偏遠地區培力，協助當地學生和企業進行媒合，目前已經有700個人找到工作。

張淑芬指出，慈善基金會不捐錢，可是我們做了很多平台，像是當學生與企業的媒介，也就是到偏遠地區培力，助力很多學生進入好的企業進行訓練，直到他們畢業後，企業就可以去找這些人來公司當員工，這樣省下企業找人才的步驟，家長也放心孩子的工作環境，目前已經有700個人找到工作，有50多家公司合作。

關於近期最夯的人工智慧議題，張淑芬強調，台積電志工在廣大蒐集資訊下，不僅僅把AI當作最新的科技方式，更直接請AI整理資料出來，還把它交給偏遠地區小孩，他們甚至可以寫AI程式，讓車子跑來跑去，大家看了很開心。

張淑芬也提到，很多退休同仁會回來當志工，台積電做的事情，跟錢沒有太多關係，就是將平台做得出色一些；張忠謀補充，台積電有OIP開放創新平台，這個平台上有很多智慧財產，與慈善基金會做的事情跟開放平台相向。 台積電創辦人張忠謀（左）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右），今日出席運動會。記者李孟珊／攝影。

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