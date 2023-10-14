快訊

藍白合會前會結果揭曉 雙方同意3場辯論、決定最強候選人方式保留

以色列命令加薩居民撤離 逃難車隊卻遇空襲…現場慘狀影片曝光

台積電慈善基金會在做什麼？張淑芬這樣說

經濟日報／ 記者李孟珊／新竹即時報導
台積電創辦人張忠謀（左）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右），今日出席運動會。記者李孟珊／攝影。
台積電創辦人張忠謀（左）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右），今日出席運動會。記者李孟珊／攝影。

擔任台積電慈善基金會董事長的張淑芬，今（14）日和台積電創辦人張忠謀一同出席運動會，關於基金會近日的公益活動，張忠謀表示，張淑芬辦的慈善基金會概念跟台積電很相近，大家都以為慈善基金會是在捐錢，但他們其實不捐錢，是建立一個平台，例如在偏遠地區培力，協助當地學生和企業進行媒合，目前已經有700個人找到工作。

張淑芬指出，慈善基金會不捐錢，可是我們做了很多平台，像是當學生與企業的媒介，也就是到偏遠地區培力，助力很多學生進入好的企業進行訓練，直到他們畢業後，企業就可以去找這些人來公司當員工，這樣省下企業找人才的步驟，家長也放心孩子的工作環境，目前已經有700個人找到工作，有50多家公司合作。

關於近期最夯的人工智慧議題，張淑芬強調，台積電志工在廣大蒐集資訊下，不僅僅把AI當作最新的科技方式，更直接請AI整理資料出來，還把它交給偏遠地區小孩，他們甚至可以寫AI程式，讓車子跑來跑去，大家看了很開心。

張淑芬也提到，很多退休同仁會回來當志工，台積電做的事情，跟錢沒有太多關係，就是將平台做得出色一些；張忠謀補充，台積電有OIP開放創新平台，這個平台上有很多智慧財產，與慈善基金會做的事情跟開放平台相向。

台積電創辦人張忠謀（左）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右），今日出席運動會。記者李孟珊／攝影。
台積電創辦人張忠謀（左）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右），今日出席運動會。記者李孟珊／攝影。

台積電 張淑芬 張忠謀

延伸閱讀

張忠謀：以巴衝突對半導體供應鏈影響應該很小

張忠謀親揭台積電成功祕訣：掌握成本優於同業的經驗曲線 複製難度高

張忠謀：台灣半導體優勢 2、30年後將不再

燃起台積電「理工人」第二人生的熱情 張淑芬怎引領員工啟動善循環？

相關新聞

急轉彎！ 龍科3期驚傳「台積電放棄設廠」

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，不過昨自救會、竹科管理局及台積電共同開會，傳...

張忠謀：台灣半導體優勢 2、30年後將不再

台積電創辦人張忠謀今天表示，他常以台灣工程師常在半夜12時接到公司機台出問題需要趕赴公司解決，太太可能在先生還沒出門前就...

張忠謀親揭台積電成功祕訣：掌握成本優於同業的經驗曲線 複製難度高

台積電創辦人張忠謀今天早上偕夫人張淑芬出席台積電運動會，張忠謀在受訪時親揭台積電成功祕訣。除了他多次提到台積電具備與客戶...

張忠謀看好美國亞利桑那廠：台積電人才、資金、技術強

晶圓代工龍頭台積電（2330）創辦人張忠謀今（14）日回應媒體提問，對美國亞利桑那廠看法，張忠謀表示，台積電現在的人才、...

92歲張忠謀聊養生 50歲後保持運動好習慣

台積電創辦人張忠謀今（14）日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會，張忠謀表示，運動會跟台積精神有關，因為運動會鼓勵大家經常做...

獨家／圓剛付4年薪水助他狂練 終奪亞運電競銀牌 向玉麟：每多打一年都是賺到

台灣選手向玉麟在亞運電競項目《快打旋風5》奪下銀牌，成績亮眼，向玉麟13日拜訪圓剛科技董事長郭重松，以回娘家的心情表達感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。