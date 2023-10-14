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急轉彎！ 龍科3期驚傳「台積電放棄設廠」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫引居民不滿，不過自救會表示，昨天自救會、竹科管理局及台積電共同開會，傳出台積電決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。圖／報系資料照
桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫引居民不滿，不過自救會表示，昨天自救會、竹科管理局及台積電共同開會，傳出台積電決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。圖／報系資料照

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，不過昨自救會、竹科管理局及台積電共同開會，傳出台積電決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。台積電對此事尚未說明。

自救會代表張貴有表示，竹科昨說將會有其他廠商進駐，因此原定10月19日至台積電陳情將改至竹科管理局，了解當初要讓高科技2奈米下製成廠商進駐，現台積電不設廠了，那後續整體計畫會如何，需讓被徵收戶知曉。

因應台積電擴廠需求，行政院去年核定龍潭科學園區第3期擴大徵收土地徵收計畫和徵收158.59公頃土地，其中88％為私人土地，引起居民不滿組成抗爭，約150戶居民將受影響。不過先前龍科南側住宅社區被剔除因此目前剩約80戶持續抗爭。

反龍潭科學園區第3期擴建案自救會在臉書表示，昨天三方開會，「台積電代表明確表示，對於因龍潭科學園區第三期擴建案而引發的龐大社會爭議，台積電深感不安，而台積電也認同龍潭在地鄉親愛護土地及家園的強烈情懷，因此台積電決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。」。

張貴有今受訪說，當初竹科管理局說要讓有高科技半導體2奈米以下製程能力進駐，不過現在台積電退出後，已與當初計畫方向違背是否還需要繼續擴建。對於自救會的撤案要求，竹科管理局以仍有其他廠商需要土地為由，並未同意，但將重新再評估與規畫本擴建案。

張貴有表示，原定19日要至台積電抗議，不過現在台積電退出，自救會將改至竹科管理局陳情，希望了解後續整體計畫規畫及走向。

台積電 竹科 自救會

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