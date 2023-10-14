92歲張忠謀聊養生 50歲後保持運動好習慣
台積電創辦人張忠謀今（14）日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會，張忠謀表示，運動會跟台積精神有關，因為運動會鼓勵大家經常做運動，並透露自己在50歲之後，每個星期至少三天，最好是四天，甚至每天都做至少40分鐘的運動，這個習慣對50歲以後的他，其健康有很大幫助。
張忠謀表回憶起自己在24歲就開始忙於工作，24歲到50歲的期間內，可以說是「一點運動都沒有」，在50歲時，忽然意識到，假如現在不運動，隨著年紀越大，健康會愈來愈不行，所以張忠謀自50歲後，開始每星期至少三到四天，最後是每天都在運動。
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