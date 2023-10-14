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台積電運動會 劉德音：探索未知是我們的DNA
台積電上午在新竹縣立體育場舉行運動會，董事長劉德音表示：「生處於帶領全人類科技發展的半導體產業，探索未知是我們的DNA，釋放創新是我們的目的。」
劉德音表示，回顧這一面面對種種挑戰，在許多逆風下，仍然有許多重要進展，包快3奈米進入大量生產，2奈米在新竹和高雄生產，開創無限的可能，另外，在日本的建廠帶領台積走出舒適圈，面對風土民情的差異，這樣的學習曲線，是台積共同要面對的的。
劉德音表示台積公司是一個全球性的企業，根基在台灣，共事的人坐落在全球各個角落，因此必須用包容、共榮的心態，看到他人的長處，擁抱多元，立足台灣，放眼世界。
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