台積電董事長劉德音運動會宣布發紅包 金額曝光
台積電今（14）日舉行運動會，維持慣例，員工又拿到大紅包了！董事長劉德音現場宣布，凡員工職級在60至64、職級20至26、職級31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到1.6萬元的特別獎金。
劉德音表示，從1993年至今，扣除地震和新冠疫情的期間，運動會已經舉辦26屆了，隨著疫情趨緩，今日終於可以延續台積電的活動，讓台積人齊聚一堂，在體育場上彼此切磋。
劉德音指出，這一次首度有海外同仁一同參與，包括中國、美國、日本和歐洲等同事，透過現場參與或是連線參與，而在公司全球擴張的發展下，參加的人數和地區一年比一年多，也不斷提醒著，台積電是全球性的企業，根基在台灣，共事的人則坐落在全世界各個角落，所以必須要包容的心態，看到他人的長處，擁抱多元，才可以立足台灣、放眼世界。
劉德音回顧過去這一年強調，公司面對種種挑戰，在許多逆風下，仍然有許多重要進展，包快3奈米進入大量生產，2奈米在新竹和高雄生產，開創無限的可能，另外，在日本的建廠帶領台積走出舒適圈，面對風土民情的差異，這樣的學習曲線，是台積共同要面對的。
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