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台積電發出總額8億大紅包 一定職級員工每人領一萬六
台積電員工又有大紅包可領！台積今天早上舉行運動會，台積董事長劉德音現場宣布，凡員工職級在60至64、職級20至26、職級31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到1.6萬元的特別獎金，以台積電基層超過5萬名員工為計，約發放特別獎金總金額至少達8億元。
2019年11月2日，張忠謀偕同夫人張淑芬，首度在退休後參加台積電運動會，當時除了董事長劉德音宣布發放大紅包，3.9萬名員工每人可領1.2萬元，張忠謀甚至預告隔年還會加碼。但次年即因為新冠疫情爆發而停辦運動會。
劉德音並在致詞時期勉員工，將運動會的「勝不驕、敗不餒」的精神成為日常生活中的態度，隨著公司啓動全球布局，台積電成為國際化公司，他勉勵台積人要走出舒適圈，也要採取包容、共融，擁抱多元文化，立足台灣、放眼世界。
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