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張忠謀出席台積運動會...表明身分不是貴賓 而是「自己人」
台積電今天上午舉行台積電員工運動大會，這是台積電在新冠疫情停辦以來，暌違三年再度舉辦。台積電創辦人張忠謀獲邀出席，一入場就主動要求繞場一圈，更融入員工團隊。張忠謀上台致詞時表明自己不是貴賓，而是「自己人」，每年的運動會都是他當年最愉快的一天。
台積電因正值法說會前的緘默期，這次運動會將不會安排公司決策高層舉行記者會及受訪，讓張忠謀的致詞，成為這次運動會的重頭戲。
今年除台灣各廠隊伍參加外，台積幼兒園及JASM也首次組團參加，並與上海丶南京分公司的團隊連線。張忠謀這次出席台積電運動會，將是他退休後第三次「回家」，他上一次回到台積電是7月出席台積電全球研發中心啟用典禮。
2019年11月2日，張忠謀偕同夫人張淑芬，首度在退休後參加台積電運動會，當時除了董事長劉德音宣布發放大紅包，3.9萬名員工每人可領1.2萬元，張忠謀甚至預告隔年還會加碼。不過，張忠謀當時最讓人印象深刻的發言，則是預告台積電將成為「地緣策略家的必爭之地」。
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