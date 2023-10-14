力積電赴日設廠 傳獲301億元補助

晶圓代工廠力積電赴日本設廠再傳新消息，外電報導指出，力積電與日本SBI控股株式會社將在日本當地設立晶圓廠，日本經濟產業省可望給予一千四百億日圓（約合新台幣三○一億元）補助金額，顯示日本政府積極發展半導體的決心。力積電對此不評論。

日本政府積極發展半導體產業，除了台積電熊本廠獲得四千億日圓補助之外，力積電與日本SBI控股株式會社合資的公司，也有望獲得補助，補助金額上看一千四百億日圓。

日本積極鼓勵半導體產業發展，除了台積電、力積電，包含美光、鎧俠，以及日本官方與民間合作設立的Rapidus同樣也獲得補助，可望讓日本半導體實力更上一層樓。

日本原本是半導體晶圓廠大國，但受到記憶體產業整併、台灣半導體產業崛起影響，記憶體廠目前僅剩鎧俠一枝獨秀，至於邏輯晶圓廠也僅剩下三菱半導體、瑞薩半導體及Sony半導體等企業。

不過，日本並沒有因此淡出半導體市場，舉凡設備機台、化學、氣體及光學等半導體設備原材料仍是市場龍頭霸主，先前南韓才因日本限制出口半導體用化學液體及氣體發生紛爭，顯示日本在半導體材料市場仍具領先地位。

受地緣政治因素影響，台灣晶圓代工龍頭台積電、力積電都紛紛前去日本設廠，不過，業界普遍認為，這並不會撼動台灣晶圓代工霸主地位，主要原因有三，一是因為台灣半導體產業鏈上下游聚落完整、不易被取代，二是台灣在全球半導體市占率高，最後一個原因則是日本生產成本較高。

研調機構TrendForce預估，二○二五年時，台灣仍將掌握全球百分之四十四晶圓產能，儘管晶圓代工大廠積極進行全球多元布局，但台灣擁有半導體產業鏈上下游完整聚落，再加上其他國家半導體生產成本較高，因此，台灣的晶圓代工霸主地位依舊穩固。

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