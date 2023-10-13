「台灣創新技術博覽會」登場 數位部展示資安與5G專網

昨(12)日登場「2023台灣創新技術博覽會」，數位發展部首度以「數位驅動．創新moda」為核心概念，「資安防護」與「通傳科技」為主題，於「創新領航館－數位資安區」展示12項多元技術應用。透過本次成果展示，讓民眾更了解最新資通安全技術發展和5G專網應用趨勢，加速推動產業數位韌性發展。

本次在數位產業署推動下，由財團法人資訊工業策進會、工業技術研究院、財團法人電信技術中心等單位共同執行，展覽包括政務委員吳政忠、數位發展部長唐鳳、經濟部長王美花等貴賓均蒞臨參觀，並由執行團隊資策會為貴賓解說數位部亮點展品「工控場域AI偵防分析技術」，為接下來的展期揭開序幕。

近年來，勒索軟體不斷對生產線造成停擺，防止生產系統或基礎設施成為駭客入口已成為企業的首要關切。透過「工控場域AI偵防分析技術」，能夠結合AI監控生產線流量並分析異常事件，有助於企業提早識別駭客攻擊，避免產線停擺造成重大損失。這項技術更贏得了科技界奧斯卡獎百大科技研發獎（R&D 100 Awards）殊榮。 政委吳政忠(前排右四)、經濟部長王美花(前排右五)、數位部長唐鳳(前排右三)蒞臨TIE展創新領航館參觀。（圖/數位發展部數位產業署提供）

數位發展部數位產業署呂正華指出，有鑒於「資安即國安」，數位產業署集合過去科專計畫的研發成果，一次展出包含資安、5G與AI的12項創新技術，加速台灣實現「資安產業化、產業資安化」的目標。

數位部長唐鳳與Chain Reaciton共同創辦人暨執行長進行交流。（圖/數位發展部數位產業署提供） 除了展示資安防護技術外，也展出5G專網的高速度、低延遲、多連結特性，期盼打造更多元且高可靠度應用場域。如元宇宙模擬操作可加速智慧工廠與職能訓練實作成本、智慧監測補助系統可照護失智或行動不便的人、AR設備應用在肉品加工等項目，透過多元的示範案例分享及實地展示，能鼓勵更多企業安心投入5G專頻專網應用服務，展會預計進行至10/14。

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