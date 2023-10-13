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因應經濟危機 郭台銘呼籲 蔡英文政府應立刻做到三件事

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
因應經濟危機 郭台銘呼籲 蔡英文政府應該立刻做到三件事。擷取自郭台銘臉書
因應經濟危機 郭台銘呼籲 蔡英文政府應該立刻做到三件事。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（13）日在臉書貼文，並呼籲蔡英文政府應該立刻做到三件事：第一， 蔡英文總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，幾乎涵蓋中央政府超過一半以上的部會。作為領導者，不能只是「數饅頭過日子」，蔡英文總統應該立刻召開國安會議，預判國家整體的挑戰與對策，超前部署，「強化國家韌性」應該是作為，而不是淪為口號。

第二， 蔡英文總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：台銘勤跑基層，也經常與企業友人溝通，民眾對於國際、兩岸與經濟的前景憂心忡忡；企業的感受更為強烈，感嘆「現在是無政府狀態？」為政之道無他，「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領導人，作為三軍統帥，蔡英文總統有義務向國人報告說明。

第三， 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：「無恃其不來，恃吾有以待也，」不僅適用於軍事，更適用於國際、兩岸與經濟。1996年台海危機時，政府有「18套劇本」因應國家重大風險。試問，面對疫後重大的「經濟懸崖」以及國際、兩岸高度風險，政府可以沒有任何應對方案嗎？

他說，「國家不能空轉，政府不能停擺，」台銘呼籲民進黨政府，面對重大變局，必須要有最壞的打算，最好的準備。總統雖有任期，但責任沒有假期，過去三年的「疫情紅利」已經結束，當全世界都在積極應變，台灣絕不能是心存僥倖的「裸泳」者！

鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書

蔡英文 國安會 疫情

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