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宇瞻推出首款原廠工規等級DDR5正寬溫記憶體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻搶先推原廠工規等級DDR5正寬溫記憶體。圖/宇瞻提供
宇瞻搶先推原廠工規等級DDR5正寬溫記憶體。圖/宇瞻提供

工控記憶體領導品牌宇瞻（8271）推出業界首款原廠工規等級DDR5正寬溫記憶體模組，引領工業級記憶體進入嶄新的DDR5時代。

宇瞻表示，現今市場上常見採用商規IC再透過篩選方式生產的寬溫記憶體，在極端高低溫環境下容易產生故障與失效；宇瞻堅持選用原廠工規等級寬溫IC，藉由原廠測試驗證的品管把關，提供客戶名符其實的正寬溫DDR5記憶體。尤以現今因氣候變遷所造成的環境劇烈變化，帶給戶外工業設備更嚴峻挑戰，而宇瞻將替工業電腦提供更高效能和可靠性，為多領域工業應用提供關鍵性的技術支援。

宇瞻強調，公司嚴格挑選符合工業標準的寬溫等級零件，以最高標準生產穩定可靠的寬溫記憶體模組，確保產品能夠在極端惡劣環境下展現出卓越的穩定性與可靠性。從充電樁到5G基地台，再到自駕車等新興工業領域，Apacer宇瞻寬溫記憶體模組都取得優異的應用成果。

此款DDR5正寬溫記憶體模組，亦貫徹Ａpacer宇瞻追求卓越的精神，奠定工業級DDR5記憶體領域的重大突破。我們精選高品質的原廠工規寬溫DDR5 DRAM IC，並運用先進1a奈米製程技術，實現卓越的高效能、低功耗及寬溫運行特性。通過一系列嚴格的驗證測試，包括高溫、低溫以及溫度循環等綜合測試，確保這款記憶體模組達到最佳的穩定性和可靠性。

全新推出的DDR5正寬溫記憶體模組產品線包括UDIMM、SODIMM、ECC UDIMM和ECC SODIMM等多種規格。支援高達4800MT/s和5600MT/s的傳輸速率，並提供8GB、16GB和32GB等多種容量選擇，以滿足多樣的客戶需求。此外，並提供業界首創完全無鉛（Fully lead-free）版本的DDR5寬溫記憶體模組，確保與未來歐盟RoHS標準保持一致，不僅協助企業實踐ESG承諾，同時也展現對環境永續的具體行動。

記憶體模組 低溫

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