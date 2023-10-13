集邦估Q4 DRAM合約價將轉為上漲 季漲幅3~8%

據TrendForce研究顯示，自第季4起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，以DRAM來看，預估第4季合約價季漲幅約3~8%，此波漲勢能否延續端看供應商是否持續堅守減產策略，及實際需求回溫的程度，其中最關鍵的是通用型伺服器領域。

PC DRAM方面，由於DDR5均價已在第3季上漲，配合新CPU機種的備貨，預期將持續帶動DDR5需求上升，PC OEM也將因為DDR4與DDR5均價即將進入上漲週期而願意購貨。由於原廠庫存仍高且未達缺貨條件，迫使三星（Samsung）再擴大減產幅度，但多數原廠均因DRAM產品出現負毛利而不願意再讓價，欲強勢上漲，預測第4季DDR4價格季增0~5%；DDR5價格季增約3~8%；整體隨著DDR5導入率的提升，合計預估第4季PC DRAM合約價季漲幅約3~8%。

Server DRAM方面，由於DDR5買方庫存占比已較第2季的20%提升至30~35%，但第3季實際Server上機使用率僅為15%，由此可知市場採用需求沒有預期中的快速。同時，三星的擴大減產明顯限縮整體DDR4的投片規模，供應端的Server DDR4庫存也開始降低，目前Server DDR4報價沒有再下跌的空間，但為了提升獲利，原廠也開始擴大投入生產DDR5。

整體來看，Server DDR4第4季均價預估持平，Server DDR5預估仍會走跌，伴隨DDR5出貨比重增加，加上DDR4與DDR5之間價差約50~60%，仍會拉升綜合產品的平均零售價（Blended ASP），第4季Server DRAM的合約價預估季增3~8%。

Mobile DRAM方面，由於Mobile DRAM庫存相較其它應用更早回到健康水位，加上價格彈性帶動單機搭載容量上升，下半年買氣轉趨活絡。另一方面，即便第4季智慧型手機產量未達以往同期水平，但季增仍逾10%，支撐Mobile DRAM需求。

值得注意的是，目前原廠庫存仍高，減產在短時間內尚無法改變供過於求的市況，但原廠基於獲利壓力而堅持拉抬價格，目前原廠庫存較多的LPDDR4X或舊製程產品，預估合約價季漲幅約3~8%；LPDDR5(X)則略顯供貨緊張，預估合約價季漲幅5~10%。

Graphics DRAM方面，由於Graphics DRAM為淺碟市場，加上買方心態已轉為可接受價格上漲，預期採購端將持續準備主流規格GDDR6 16Gb以應對2024年的漲勢。NVIDIA第3季發表的新品Server GPU L40s，也有助於原廠庫存去化，且電競筆電（Gaming Notebook）在今年的銷售表現優於整體筆電市場，目前原廠對Graphics DRAM面臨的的庫存壓力不如Commodity DRAM來得大，因此預估Graphics DRAM第4季合約價季漲幅3~8%。

Consumer DRAM方面，9月起三星為去化舊產品庫存壓力，開始擴大減產規模，減產幅度至第4季預期會達到30%。在庫存將逐季降低的預期下，原廠為避免背負虧損壓力，欲拉抬Consumer DRAM合約價，期望漲幅可以逾10%。即便部分原廠已在9月底抬高合約價，但目前需求仍顯得冷清，採購備貨力道不如預期強勁，此價格走勢已背離供需態勢，預估第四季Consumer DRAM合約價季漲幅3~8%，低於原廠的目標。

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