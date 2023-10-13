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集邦科技：第4季 DRAM 合約價上漲3～8％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，自第4季起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，以DRAM來看，預估第4季合約價季漲幅約3～8％，而此波漲勢能否延續端看供應商是否持續堅守減產策略，以及實際需求回溫的程度，其中最關鍵的是通用型伺服器領域。

PC DRAM方面，由於DDR5均價已在第3季上漲，配合新CPU機種的備貨，預期將持續帶動DDR5需求上升，PC OEM也將因為DDR4與DDR5均價即將進入上漲週期而願意購貨。

由於原廠庫存仍高且未達缺貨條件，迫使三星（Samsung）再擴大減產幅度，但多數原廠均因DRAM產品出現負毛利而不願意再讓價，欲強勢上漲，故預測第4季DDR4價格季增0～5％；DDR5價格季增約3～8％；整體隨著DDR5導入率的提升，合計預估第4季PC DRAM合約價季漲幅約3～8％

伺服器DRAM方面，由於DDR5買方庫存占比已較第2季的20％提升至30～35％季實際伺服器上機使用率僅為15％，由此可知市場採用需求沒有預期中的快速。

同時，三星的擴大減產明顯限縮整體DDR4的投片規模，供應端的伺服器DDR4庫存也開始降低，故目前伺服器DDR4報價沒有再下跌的空間，但為了提升獲利，原廠也開始擴大投入生產DDR5。整體來看，伺服器DDR4第4季均價預估持平，而伺服器DDR5預估仍會走跌，伴隨DDR5出貨比重增加，加上DDR4與DDR5之間價差約50～60％，仍會拉升綜合產品的平均零售價（Blended ASP），故第4季Server DRAM的合約價預估季增3～8％。

行動DRAM方面，由於行動DRAM庫存相較其它應用更早回到健康水位，加上價格彈性帶動單機搭載容量上升，下半年買氣轉趨活絡，目前原廠庫存仍高，減產在短時間內尚無法改變供過於求的市況，但原廠基於獲利壓力而堅持拉抬價格，而目前原廠庫存較多的LPDDR4X或舊製程產品，預估合約價季漲幅約3～8％；LPDDR5(X)則略顯供貨緊張，預估合約價季漲幅5～10％。

消費型DRAM方面，9月起三星為去化舊產品庫存壓力，開始擴大減產規模，減產幅度至第4季預期會達到30％。在庫存將逐季降低的預期下，原廠為避免背負虧損壓力，欲拉抬消費型DRAM合約價，期望漲幅可以逾10％。即便部分原廠已在9月底抬高合約價，但目前需求仍顯得冷清，採購備貨力道不如預期強勁，此價格走勢已背離供需態勢，預估第4季消費型DRAM合約價季漲幅3～8％，低於原廠的目標。

DRAM 伺服器

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