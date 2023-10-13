工研院著手 OMO 線上線下整合 助中華郵政加速數位轉型

為加速優質國營事業轉型腳步，工研院與中華郵政攜手合作，今（13）日宣布簽訂「數位發展創新戰略合作」，期望透過OMO線上線下整合方式，搭配去年甫上線的行動郵局APP，為客戶帶來更好的服務品質。

此次合作以「強化行動郵局APP功能，提升客戶臨櫃體驗」為導向，透過「行動郵局APP」作為入口，設計具體可行的虛實整合方案，讓線上線下資源及服務互通，優化整體服務效率及提升用戶體驗。

工研院董事長李世光表示，針對中華郵政公司營運現況和需求，工研院為其量身打造虛實融合OMO行動方案，讓線上線下相互導流，以行動郵局APP為入口，優化線下服務流程，預期將簡化服務流程30％以上、提升資訊化流程50％以上，並帶動線上支付數30％以上，以及郵政會員數增加10,000名以上。

除了服務上的升級，工研院團隊結合國內主導智慧金融、智慧物流、智慧商務、數位人才培育、數據分析、大型系統架構等各領域專家顧問共計15位，其中包含國際知名金融監理領域的現任蒙納許大學法學院教授臧正運，專家顧問團以「沉浸引導」、「減法設計」、「議題解方」作為三大主軸，建構人才培訓機制，將遴選並培育30位數位創新超「郵」潛力之星，採教練模式引導，培育其觀察、蒐集、設計、收斂、驗證、標準系統規格制定能力，將DNA擴散至郵政公司各單位及各地郵局，成為中華郵政數位發展的主力。

中華郵政董事長吳宏謀表示，中華郵政公司目前全台有1,298個營業據點、3,600萬儲匯帳戶、高達6.2兆儲匯資金，郵務、包裹業務遍及全台，為了加速落實數位轉型，此次引進工研院工研院專家顧問服務團隊，他們擁有豐富的數位轉型、創新服務規劃及執行實務經驗，預期有助加速中華郵政的數位轉型策略，並提升郵政服務的效率和便捷性，同時注重實現永續經營。

中華郵政正規劃整合郵務、儲匯、壽險、集郵、電商等業務資源，以行動郵局APP為中心連結各業務，並建置單一會員及點數系統，作為便利、多元郵政生活圈之基礎。而由30位超「郵」潛力之星設計出的5項OMO解決方案，也將會落實到中華郵政的服務中，預期可創造快速、精準、優化臨櫃服務等效益，且此次合作成果也會延續帶動郵政流程優化及未來永續發展。

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