美輸中晶片禁令 王美花：台積電已獲美國豁免展延

媒體報導，美國對大陸晶片出口禁令，正在更新「經認證終端用戶」名單，傳出台積電（2330）再度獲得豁免。經濟部長王美花今（13）日表示，「我的理解，台積電目前有得到美國豁免展延」，台積電大陸廠營運正常，營業秘密保護做得很好，也會遵守相關規範。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁施政報告並備質詢，王美花在會前接受訪問時做上述表示。

美國禁止使用美國技術的半導體設備商出口大陸，外電最新報導，韓國三星電子、SK海力士日前相繼獲得美方予無限期延長豁免，得以對其大陸工廠出口晶片製造設備後，台積電也傳出將再度獲得豁免。

對此王美花指出，「我的理解，台積電目前有得到美國豁免展延」，台積電在大陸營運都很正常，以台積電國際級公司會做好營業秘密保護，也會遵守相關規範。

此外，也傳出日本官方加碼台積電二廠補助，設立6奈米先進製程。王美花指出，台積電目前最先進製程都在台灣，研發中心也成立了，台積電一方面在台灣深耕，也到到全球布局，並得到當地政府支持，經濟部也樂見相關情形。

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