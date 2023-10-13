美國禁止晶片輸陸 經長證實台積電已獲豁免

美國禁止使用美國技術的半導體設備商出口中國大陸，正在更新「經認證終端用戶」名單，傳出台積電（2330）再度獲得豁免。經濟部長王美花今（13）日證實，「我的理解，台積電目前有得到美國豁免展延」，台積電中國大陸廠營運正常，營業秘密保護也會做得很好。

行政院長陳建仁赴立法院施政報告並備質詢，會前王美花接受訪問時提到，就她理解台積電目前都是有得到美國的豁免，都有得到展延，在中國大陸的這個營運也都很正常，她認為台積電這樣的一個國際級公司，應會做好營運秘密的保護，也會遵守相關規範。

至於有關台積電日本二廠獲得補助，設立6奈米先進製程，王美花指出，台積電目前最先進製程都在台灣，研發中心也成立了，台積電一方面在台灣深耕，一方面到全球布局，在並得到當地政府支持，經濟部也樂見這樣的事情。

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