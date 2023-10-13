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中華電攜手 NGMN 國際電信業者 發布6G及雲原生發展倡議

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）昨12日宣布積極建設5G網路，率先導入5G 2CA（載波聚合）功能，提供行動飆網下載傳輸速度理論值逾2Gbps，此外，更攜手Vodafone、德國電信等NGMN國際電信業者，發布6G及雲原生發展倡議，推動服務升級、產業轉型，邁向6G新世代。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信於2020年6月底領先業界率先推出5G服務，領先導入C-RAN先進架構，打造節能、穩定及高效能5G網路服務，2022年5G已涵蓋全國22縣市及率先實現全國368鄉鎮區。

中華電信表示，為提高行動用戶更高極速上網，在既有4G/5G堅實建設基礎上，運用5G業界最大連續頻寬的3.5GHz與重耕（Refarm）成5G 頻段的2.1GHz、再結合900MHz、1800MHz、2600MHz的4G頻譜，於全台重要商圈、大專院校、科技園區、國道服務區等重訊務地點，率先導入5G 2CA + 4G 4CA的新技術應用服務，可提供行動下載速率理論峰值超過2 Gbps，相較先前行動峰值網速再提升10%以上。

除積極建設5G網路，中華電信更前瞻6G新世代技術，近期偕同國際重要B5G/6G推動倡議組織新世代行動網路聯盟（NGMN）等20家全球標竿電信業者，發布「6G定位倡議（6G Position Statement: An Operator View）」及「雲原生宣言（Cloud Native Manifesto: An Operator View）」。

中華電信研究院表示，面對新技術與產業環境快速演進，攜手NGMN聯盟的國際標竿電信業者合作，共同擘劃6G和雲原生技術發展路徑。此外，中華電信研究院在低軌衛星、全光網路、生成式AI、元宇宙等方面，前瞻佈局未來技術、人才以及標準藍圖。

中華電信表示，此倡議從電信業者行動網路運營視角，為新世代6G行動網路與雲原生技術的發展提出關鍵需求與高階設計準則，從應用服務、網路功能、發展路徑、頻譜等面向提出發展定位倡議，同時為促進B5G/6G完整導入雲原生技術，加速敏捷創新周期，提出雲原生電信雲七大準則，導引相關技術標準制定及廠商產品開發，以期符合電信業者和消費者需求。

NGMN為全球最重要B5G/6G推動倡議組織之一，包括英國Vodafone、德國電信、日本docomo、台灣中華電信在內共20家國際主要電信業者成員，其電信會員的客戶數合計超過全球行動通信總客戶數60%。

中華電信 5G 6G

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