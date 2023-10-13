英業達攻智慧製造 挾AI優勢提升生產效率

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達5G研發事業部資深處長簡嘉南。記者吳康瑋／攝影
英業達5G研發事業部資深處長簡嘉南。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）5G研發事業部資深處長簡嘉南昨（12）日出席「AI浪潮 台灣創新投資年會」時指出，目前公司已經將整個AI人工智慧技術導入工廠端來實際加速生產效率，比如說人臉辨識、員工組裝流程辨識偵測等，而英業達也看好AI應用為未來科技發展的主要趨勢，並藉5G傳輸技術綁定 AI與數位孿生，有效發揮智慧物聯網（AloT）綜效，提升產線生產效率。

創投公會昨日舉辦AI浪潮 台灣創新投資年會，簡嘉南受邀出席，並以「AI戰略升級 智慧製造新商機」與現場觀眾分享最前端的AI技術以及投資應用商機。簡嘉南指出，雖然市場目前主要聚焦在雲端、伺服器端，但若改成鎖定邊緣運算（Edge Computing）發展，事實上將可以更全面性地，將AI落地導入至智慧工廠。

簡嘉南指出，從智慧製造的視角來看，想在短時間之內，有效的降低成本、提升效能，可以嘗試將AI技術全面性地部署到智慧工廠，並經由5G傳輸、透過雲端即時與廠區內的傳感器等設備加以互動與操作，在產線實際打造一條「一站式」的管理系統，並這是藉此帶給產線最大的綜效，這也是英業達目標輸出給企業端客戶的最新解決方案。

簡嘉南表示，若以自家工廠的AI邊緣運算使用實績來看，目前已幫助整體產品良率提升10%，報廢率降低12%，員工工時減少35%，在製品減少40%，未來可望進一步強化其他產業的產線能力，如紡織成品異常檢測、半導體製程檢測，以及代工廠透過擴增實境（AR）協助組裝。

簡嘉南強調，將AI 實際導入智慧工廠時，最重要的就是「移動性」，工廠最終要邁向全自動化生產，成功的關鍵免不了就是移動性，他說，建造自動化產線的過程中，必須要將廠內所有設備的精準定位都確定清楚，而這些資料若能透過AI很有效率且準確的算出來，那想必AI也能將智慧工廠中「正確的決策」核對、推算出來。

簡嘉南說，目前AI邊緣運算解決方案已實際導入旗下士林總部、桃園廠、大溪廠，同時將5G技術部署到國內大學，更協助塑化集團、物聯網企業打造智慧工廠，自己也看好AI邊緣運算的長期趨勢。

英業達5G研發事業部資深處長簡嘉南。記者吳康瑋／攝影
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