新電信三雄時代來了…台台併 公平會有條件通過

公平會昨宣布有條件通過台灣大哥大、台灣之星合併案，意味新電信三雄時代來臨；台灣大表示，拚年底完成合併。

台灣大與台灣之星、遠傳與亞太電信這兩宗台灣電信產業合併案，從二○二一年底陸續對外公開，歷經將近兩年時間，陸續獲得國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、公平會同意。其中「遠亞併」仍待廿七日的亞太電信臨時股東會同意與遠傳合併案原決議持續進行，遠傳維持第四季完成合併目標。

公平會表示，電信產業具有高技術、高資本特性，企業透過結合進行資源整併，雖可改善經營效率及提升競爭力，但在「遠亞併」之後，「台台併」將使國內寬頻服務市場業者家數進一步減少，有市場集中度提高、價格上升疑慮。

為消弭競爭疑慮，公平會決議不禁止「台台併」，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭三方面，對此項合併案提出附加負擔條款。

4G終身用戶 須持續服務

資費方面，公平會要求台灣大概括承受台灣之星既有用戶契約，確保用戶合約可以到一一四年底，尤其，台灣之星旗下有4G終身資費用戶，公平會也要求台灣大必須依照原合約內容，提供服務到4G服務落日為止。

另外，台灣大旗下擁有momo，公平會擔心會有異業市場集中度及使用個資等問題；因此要求台灣大合併後五年內，每年除了要提供資費方案實施狀況，也要將資費方案與mo幣合作實施情形提交公平會備查。

台灣大發表聲明指出，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構超5G應用生態系，並將遵循公平會附加負擔指示方向，力拚今年底前完成整併。

此外，公平會雖已同意「遠亞併」，但因小股東一狀告上法院，控訴亞太電信股臨會通過合併案有瑕疵，亞太電信將於廿七日開股臨會補正瑕疵。

遠傳表示，遠亞合併案通過核准後，遠傳就積極進行網路整併，新遠傳無論網速、覆蓋率均將大幅升級，平均用戶頻寬為電信業第一，提供消費者「加碼加量不加價」的升級體驗。

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