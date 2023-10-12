指台灣像晶片「小卻關鍵」 經長：歐洲設備、原料商是半導體供應鏈夥伴

台積電（2330）今年宣布赴德國德勒斯登合資設廠，將在歐洲建造首座晶圓廠。經濟部長王美花今（12）日在「2023投資歐盟論壇」表示，半導體供應鏈仰賴全世界的緊密合作，歐洲設備和原料商是我半導體先進製程的重要夥伴。

王美花致詞表示，「台灣就像晶片一樣，很小卻很關鍵」，台灣有全世界超過90%半導體先進製程，是全球經濟的關鍵角色。

王美花表示，台積電宣布在台量產3奈米，也在今年啟用新的研發中心，半導體供應鏈仰賴全世界的緊密合作，包含歐洲的設備和原料廠商，如艾司摩爾（ASML）、德國默克（Merck）皆為台灣發展半導體先進製程的重要夥伴。

王美花並表示，台灣企業對歐盟投資符合數位轉型和綠能政策的兩大目標，將持續促進台歐盟在電動車和半導體供應鏈夥伴關係。

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