燦坤「WanDau高雄華榮店」全新據點開幕 全台版圖布局完成
燦坤（2430）WanDau今（12）日迎來第三家、同時是最後一家概念店「WanDau高雄華榮店」的開幕，WanDau的商業版圖完成布局。
燦坤以「WanDau智慧生活概念店」為據點，由北到南提供每位新成家、購屋的顧客最全面的3C家電解決方案，通過與建商及代銷夥伴跨界合作，開創新宅服務新高度。
燦坤開發長李經緯表示，物聯網時代趨勢下，智慧家庭生活漸成為人們理想家的藍圖，燦坤洞察先機、搶先布局，於2022年正式啟動「WanDau商業模式計畫」，是燦坤展現創新精神的關鍵一步，將建商在軟硬體服務上的缺口轉化為商機，從3C家電客製化選品、居家AIoT產品串接應用，到專業3C精品管家及電氣醫生的加值服務，為建案行銷注入新能量。
全台同慶燦坤WanDau高雄華榮店落成亮相，發起週年慶最強檔「來溫叨坐 會員特典」促銷活動，同時燦坤在開幕日當天宣布啟動「企業IT自由配」，未來不只針對家庭客群推動歡喜成家自由配專案，也將瞄準中小企業內需市場，量身打造客製化IT解決方案，導入360度全方位核心服務力，發揮3C家電通路平台優勢。
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