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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

和大本營同在土城！鴻海豪砸75億 搶進駐「中工雲宇宙AI園區」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區。記者劉懿萱／攝影
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區。記者劉懿萱／攝影

「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，鴻海（2317）集團砸億元搶進。中華工程（2515）今（12）日公告，位在新北土城工業園區「中工雲宇宙AI園區」，其中部分廠辦已簽署房屋及車位預購意向書，廠房面積約12,747.12坪，車位共300個，交易總額為75億4958萬元，交易人為鴻海子公司新加坡商鴻運科。

中工表示，中工雲宇宙AI園區自今年第3季公開銷售以來，就接到許多國內外高科技廠家詢問，正陸續進行租售合約內容之磋商，目前已有雙方租售意向合意完成之階段，其中包括單筆逾萬坪廠辦之交易，惟買賣雙方均有簽訂保密協定，無法對外說明。

第一平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，中工並無公告車位總價，若以附近車位行情220萬元計算，該交易換算每坪單價約54萬元，總價創下今年廠辦單筆最大交易，單價也創下區域新高。

丁玟甄分析，此次鴻海集團買下，推測也是因為鴻海大本營本就在土城，廠商在找點時，喜好鄰近原址一帶，可減輕人員流失，加上區域老舊廠房多，不少企業對新廠房的需求頗強勁，若又是具備ESG等規格，皆會讓企業較願意付出比區域行情高的價錢。

「中工雲宇宙AI園區」為兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合ESG指標的智慧園區，總銷約400億元，預計在2025年第4季完工，基地規模約16,000坪，規劃興建4棟廠辦大樓，總樓地板面積達10萬坪以上。

綠化節能方面，中工指出，受到陶朱隱園吸碳抗暖救地球的啟發，規劃取得LEED白金級標章，打造一樓超過8,000坪的生態庭園，全區綠覆率高達78%，同時建置超量的雨水回收及中水回收再利用系統；屋頂面積有高達40%建置太陽能發電設備，未來將符合進駐企業在ESG需求上做出貢獻。

此外，中工雲宇宙AI園區具備餐飲、醫療、金融等服務空間，商務配套將由「喜滿客(CMK)國際商務管理公司」協助規劃，有美食廣場、醫療保健、銀行、郵務、便利商店等進駐，打造土城工業區全方位的生活園區。

中華工程房地產事業部副總王廷澤表示，土城工業區隨著高科技及資通訊產業的蓬勃發展，已經是中、永和、板橋、樹林、鶯歌及三峽等地區產業鏈產業人力匯集之處，交通非常便捷，未來「中工雲宇宙AI園區」將成為台灣新指標性之廠辦建築。

AI 鴻海

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