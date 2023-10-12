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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

群創「創新領航」黑科技秀透明顯示AI即時翻譯、裸視3D實境互動拍

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電裸視3D實境互動拍照。群創／提供
群創光電裸視3D實境互動拍照。群創／提供

集結台灣11個部會科研成果的「2023台灣創新技術博覽會」（Taiwan Innotech Expo），今（12）日起一連三天於台北世貿一館展出。在百件科研成果中，群創=（ 3481）以前瞻顯示技術結合AI虛實互動角逐成功，入選「創新領航」黑科技，於D區創新領航館IC09魔幻展出。群創光電看好透明顯示多元應用情境，鎖定軌道列車、醫療與觀光服務解決方案，此外裸視3D互動技術應用遊樂園、天文館、博物館等育樂場域，提升顯示器附加價值，已獲得國內外場域驗證肯定。

免比手畫腳 群創發表新一代智慧透明顯示AI智能翻譯櫃台 多人翻譯無時差

具同步翻譯及互動顯示的服務櫃台已是國際展會、觀光景點、行動醫療之智慧城市先進指標，目前國際服務台人力有限、多國語系訪客難辨識、無可透視顯示難以溝通、翻譯系統以秒計費，所費不貲等窘境。

群創智慧透明顯示螢幕具有95%高穿透度、4K高清影像與100%高均勻性，可完全遮蔽隱私。有別於傳統的PDLC(智慧調光膜)技術，群創提供建築用建材、具更高性能的液晶玻璃窗戶，耐受度可達十年；搭配AI感測模組，即時切換，可在1秒內切換透明態與霧態；搭配文青風天然環保木質造型，結合科技與人文藝術，帶動ESG Green Display綠顯示潮流。

創攜手新創愛吠的狗推出新一代AI智能翻譯系統有三大特色: 採用最先進AI語音辨識技術（ASR）與Whisper開源資料庫，可支援近百種國家語言偵測，用戶在啟動麥克風輸入語音後，無需自行切換語系，可自動偵測使用者所需翻譯語言。此外，新一代AI智能翻譯系統具有可擴充的 "專業詞彙-AI智能校正功能”，即使專業艱澀的醫學與工程詞彙，透過創新研發之可校正詞彙的演算法，快速修正對話內容，提供更精確的翻譯品質。另外，在AI大型語言模型 (LLM)的前沿技術助力之下，整合了知名的Whisper開源軟體，將所需的翻譯成本大幅降低，實現國際研討會實體或線上研討會多人多工翻譯需求。

群創與愛吠的狗開發之智慧透明AI智能翻譯櫃台創新科技，將導入台北松菸旅客中心櫃台、捷運軌道交通服務櫃檯、中南部醫學中心長照服務櫃台等，鎖定日本及新南向國家國際拓銷，為智慧城市打先鋒。

裸視3D AI實境互動拍 虛擬實境主角就是你 搶立體廣告機市場

「31.5吋裸視3D實境互動拍」以群創裸眼3D顯示器為介面，結合 AI Real time 演算法以及雲端高效算力，打造創新裸視3D互動平台。使用者僅需輕鬆上傳手邊的2D照片，即可透過雲端伺服器結合群創獨家的3D AI處理技術，在30秒鐘的時間內，2D照片變成了令人驚艷的立體影像，宛如虛擬實境呈現在使用者眼前，一般FHD影片亦能透過群創3D顯示器立體呈像，成為新一代立體廣告機首選。

群創裸視3D螢幕使用了獨家的N3D專利技術，N3D技術提供了自然、舒適的立體影像觀看體驗。不僅如此，這項技術不需要傳統3D觀影所需的眼鏡或其他附加設備，使您能夠輕鬆地享受身臨其境的立體感覺，彷彿置身於影像之中，這一創新的技術使得裸視3D體驗變得更加容易。這項解決方案已導入喜樂時代影城，博物館等智慧育樂場域，群創並積極洽商國際遊戲機廣告商以及電玩筆電大廠，刷新消費者立體互動視覺體驗。

群創光電裸視3D實境互動。群創／提供
群創光電裸視3D實境互動。群創／提供
群創光電透明顯示AI智能翻譯服務台。群創／提供
群創光電透明顯示AI智能翻譯服務台。群創／提供

AI 群創 顯示器

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