快訊

日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

公平會通過台台併 台灣大：拚年底前完成整併

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

公平會今(12)日正式宣布，附加負擔通過台灣大哥大（3045）與台灣之星合併案。台灣大表示，拚2023年底前完成整併。

台灣大表示，衷心感謝公平會全體委員審議期間之辛勞，並給予本案支持。因本案之核准通過，也宣告台灣電信產業發展將邁入全新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔之指示方向，力拚2023年底前完成整併。

台灣大哥大 公平會 台灣之星

延伸閱讀

假安檢真推銷事件層出不窮 公平會開罰「全省瓦斯設備工程行」

遭公平會重罰 中華電信董座：會研議相關行政救濟措施

中秋雙十連假玩起來！台灣大買iPhone 15抽「環遊世界5大洲雙人遊」，全網驚嘆：「最強旅伴！」

嘸影？繽紛衣面罩防曬係數「有感防曬UPF50+」，公平會開罰10萬

相關新聞

過關了！台灣大合併台灣之星 公平會有條件放行

公平會宣布，昨天委員會議通過有條件通過通過台灣大哥大吸收合併台灣之星結合申報案，至此確立國內電信市場三雄鼎立態勢。

不畏景氣逆風 傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

國內媒體報導，鴻海（2317）集團啟動調薪計畫，針對年資滿一年以上台灣區員工加薪，平均調幅達4%，最快今年底或明年初執行...

和大本營同在土城！鴻海豪砸75億 搶進駐「中工雲宇宙AI園區」

「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，鴻海（2317）集團砸億元搶進。中華工程（2515）今（12）日公告，位在新北土城工業...

廣達砸25億在美加州蓋三座新廠 疑為擴充伺服器產能

代工大廠廣達（2382）代美國田納西州納許維爾子公司 QMN 宣布，將斥資美金0.796億元（以匯率31.14元計，約合...

台積電能否取得三星、海力士永久豁免待遇？經長：須由美方宣布

外電報導指出美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，台積電（2330）則預計將再獲得一年豁免。經濟部長王美花今（12）...

樺漢砸12億 收購美國軟體商 Bsquare Corporation

工業電腦大廠樺漢（6414）今（12）日早上召開重訊，宣布子公司Kontron AG將以每股1.9美元現金收購美國軟體商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。