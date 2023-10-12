公平會通過台台併 台灣大：拚年底前完成整併
公平會今(12)日正式宣布，附加負擔通過台灣大哥大（3045）與台灣之星合併案。台灣大表示，拚2023年底前完成整併。
台灣大表示，衷心感謝公平會全體委員審議期間之辛勞，並給予本案支持。因本案之核准通過，也宣告台灣電信產業發展將邁入全新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔之指示方向，力拚2023年底前完成整併。
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