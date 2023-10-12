快訊

日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公平會獲准與台灣之星合併 台灣大：力拚今年底前完成

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
在公平會核准台灣大哥大合併台灣之星後，台灣大今天表示，力拚今年底前完成整併。圖／台灣大哥大提供
在公平會核准台灣大哥大合併台灣之星後，台灣大今天表示，力拚今年底前完成整併。圖／台灣大哥大提供

公平會今（12）日宣布，附加負擔通過台灣大哥大台灣之星合併案，台灣大今日表示，力拚今（2023）年底前完成整併。

台灣大發表聲明指出，衷心感謝公平會給予本合併案支持，本案核准通過，也宣告台灣電信產業發展將邁入全新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔指示方向，力拚2023年底前完成整併。

公平會今日以附加負擔通過台灣大哥大吸收合併台灣之星結合申報案。公平會表示，電信產業具有高技術、高資本特性，企業透過結合進行資源整併，雖可改善經營效率及提升競爭力，但在遠傳與亞太電信合併後，本結合案將使國內寬頻服務市場業者家數進一步減少，而有市場集中度提高、價格上升的疑慮。

為了消弭競爭疑慮，並確保本結合案整體經濟利益大於限制競爭之不利益，經審議後，公平會決議，不禁止台灣大哥大與台灣之星結合，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭三方面，對於台灣大哥大附加負擔如。

台灣大哥大 台灣之星 公平會

延伸閱讀

流通經營者高峰論壇／台灣大哥大直營業務處長蘇泰祥：三大策略 帶動成長

遭公平會重罰 中華電信董座：會研議相關行政救濟措施

電信業「兩小」曝辛酸 20萬用戶出走、門市砍半

台灣大綠電採購列第二 林之晨：再生能源嚴重不足

相關新聞

過關了！台灣大合併台灣之星 公平會有條件放行

公平會宣布，昨天委員會議通過有條件通過通過台灣大哥大吸收合併台灣之星結合申報案，至此確立國內電信市場三雄鼎立態勢。

不畏景氣逆風 傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

國內媒體報導，鴻海（2317）集團啟動調薪計畫，針對年資滿一年以上台灣區員工加薪，平均調幅達4%，最快今年底或明年初執行...

和大本營同在土城！鴻海豪砸75億 搶進駐「中工雲宇宙AI園區」

「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，鴻海（2317）集團砸億元搶進。中華工程（2515）今（12）日公告，位在新北土城工業...

廣達砸25億在美加州蓋三座新廠 疑為擴充伺服器產能

代工大廠廣達（2382）代美國田納西州納許維爾子公司 QMN 宣布，將斥資美金0.796億元（以匯率31.14元計，約合...

台積電能否取得三星、海力士永久豁免待遇？經長：須由美方宣布

外電報導指出美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，台積電（2330）則預計將再獲得一年豁免。經濟部長王美花今（12）...

樺漢砸12億 收購美國軟體商 Bsquare Corporation

工業電腦大廠樺漢（6414）今（12）日早上召開重訊，宣布子公司Kontron AG將以每股1.9美元現金收購美國軟體商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。