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公平會獲准與台灣之星合併 台灣大：力拚今年底前完成
公平會今（12）日宣布，附加負擔通過台灣大哥大與台灣之星合併案，台灣大今日表示，力拚今（2023）年底前完成整併。
台灣大發表聲明指出，衷心感謝公平會給予本合併案支持，本案核准通過，也宣告台灣電信產業發展將邁入全新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔指示方向，力拚2023年底前完成整併。
公平會今日以附加負擔通過台灣大哥大吸收合併台灣之星結合申報案。公平會表示，電信產業具有高技術、高資本特性，企業透過結合進行資源整併，雖可改善經營效率及提升競爭力，但在遠傳與亞太電信合併後，本結合案將使國內寬頻服務市場業者家數進一步減少，而有市場集中度提高、價格上升的疑慮。
為了消弭競爭疑慮，並確保本結合案整體經濟利益大於限制競爭之不利益，經審議後，公平會決議，不禁止台灣大哥大與台灣之星結合，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭三方面，對於台灣大哥大附加負擔如。
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