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台印醫療科技合作 商研院赴孟買助業者拓展醫療市場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助台灣業者爭取印度商機，商研院近日於印度孟買舉辦「Wow! Taiwan Project－醫療科技印度雙邊交流暨媒合洽談會議」，透過印度出題、台灣解題活動以及一對一面對面的媒合洽談，以展現台灣醫療科技產業能量，並協助業者拓展印度醫療市場。

駐印度代表處經濟組組長陳郁淇開幕致詞表示，印度是台灣重要的經貿合作夥伴。為了讓印度更加了解台灣醫療科技業者的能量，所以本次活動匯集了台灣最優秀的醫療科技業者，針對印度的需求提出了解決方案，以開啟雙方合作的契機。本次活動台灣許多業者展示了優質的醫療設備與解決方案，透過優質的醫療設備與解決方案，以提高民眾的生活品質與醫療服務，因此透過本次活動，希望能促成台灣印度企業交流與合作機會。

商研院指出，本次活動參與的台灣業者包括遠距醫療、醫療設備以及照護輔具等業者。隨著網際網路基礎設施的逐漸完善和物聯網技術的成熟，穿戴式和行動健康設備的發展加強了遠距醫療照護的能力，台灣業者以科技滿足不同的醫療需求，包括博鑫醫電、帆宣科技、廣積科技等透過裝置與AI等技術提供創新的醫療解決方案，獲得印度業者高度關注與興趣。在醫療院所以及居家施行救治、實驗與照護時，精密的儀器增強了醫療環境的穩定度與精準度，也能協助患者加速其康復，因此包括輔人科技、精拓生技、鯨揚科技、奈捷生技與鴻辰通訊以智能感應裝置、精密儀器以及穿戴式裝置，協助醫護人員以更精準有效的方式完成救治，並優化患者生活環境與品質，獲得印度業者歡迎與青睞。

商研院表示，本次媒合洽談會總共有超過20家印度當地參與者，其中包括擁有24年醫療相關產品代理經驗的AAKAAR Medical Technologies、打進印度最大集團信實醫院體系的TS Comprozone和由Bilakhia家族成立的Meril印度醫療器材廠商等知名企業。參與活動的買主表示，台灣擁有重視醫療的傳統，醫療企業更擅長軟硬整合並應用於醫療設備和儀器的開發，這些都是台灣在醫療產業的優勢。

本趟行程同時參訪了印度孟買知名的兩間私立醫院P. D. Hinduja Hospital & Medical Research Center，以及Dr. L. N. Hiranandani Hospital，參訪互動過程中讓醫院更了解台灣業者的強項。

印度 生技 科技業

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