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中華電信蟬聯每股獲利王 前9月每股稅後純益3.69元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今（11）日公布9月自結營運表現，受到去年大型專案墊高基期及政府補助收入墊高基期，使得營運較去年衰退，單月合併營收為185億元，年減2.6%；營業淨利為35.5億元，年減17.1%，稅前盈餘為36.7億元，年減13.5%；歸屬於母公司業主之淨利為28.6億元，年減10.2%，EBITDA為68.6億元，年減9.6%，單月每股稅後純益達0.37元，較去年同期減少0.04元。

中華電信今年前9月合併營收達1,613.3億元，年增2.6%，財測達成率100.6%至101.3%；歸屬母公司業主淨利為286.5億元，年增2.1%，財測達成率105.8%至109.8%；每股稅後純益3.69元，財測達成率105.8%至109.8%；皆超越財測目標。

中華電信表示，累計至前9月份，三大事業群維持營收成長格局，個人家庭事業群營收持續向上，企客事業群新興業務穩定成長，國際事業群則保持營收成長雙位數佳績。

中華電信表示，9月份整體行動業務維持亮眼表現，行動服務品質優異帶動5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動數據營收亦受惠國際漫遊而成長，帶動整體行動服務營收年增6.6%，連續30個月成長。行動月租型ARPU（每用戶平均收入）年增5.1%，連續30個月上揚，行動月租型離網率則年減6.8％，持續保持電信業最低。

此外中華電信指出，固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續成長，寬頻接取營收年增4.3%，數據網路營收年增1.5%，其中Wi-Fi營收年增率近50%，表現強勁。行動銷貨收入因iPhone 15系列開賣帶動買氣上揚，惟受子公司銷貨收入年減抵銷，整體銷貨收入持平。ICT營收則因去年同期有大型專案入帳墊高基期而較去年同期減少。其他收入亦受去年同期認列政府補助收入墊高基期而下降。

截至9月底中華電信行動通信總客戶數達1,293.4萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.0%，已連續33個月成長；光世代寬頻用戶數為378.3萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達122.5萬戶；MOD客戶數則達205.6萬戶。

中華電信高品質的電信服務、卓越的治理績效及永續品牌形象受到國際投資人高度肯定，9月份榮獲國際知名財經媒體「亞元雜誌」（Asiamoney）頒發電信服務類中「台灣最傑出公司」，成為唯一獲此殊榮的台灣電信業者。此外，在10月份頒發的哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」中，中華電信更以優異的科技力與管理能力，一舉囊括四項大獎，包含「卓越營運轉型」楷模獎與ESG特別獎、「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎，顯示公司在數位轉型上的創新力、整合力、執行力與成效力等面向，表現深獲國內外肯定。

中華電信 營收

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