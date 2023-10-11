台灣大前9月每股稅後純益3.08元

台灣大哥大（3045）公布9月營運表現，受惠iPhone 15於9月22日開賣，當月全系列銷量較去年同期攀升逾兩成，且選搭月租費1,399元以上高資費者超過七成，帶動台灣大9月份行動服務營收已連三月站穩43億元，回到2019年初水準，年成長達6.4%，獲利方面，在電信與電子商務同步挹注下，9月份合併營業利益較去年同期成長達9%。

台灣大公布112年9月份自結合併營收143.5億元，年增5.6%，EBITDA為28.3億元，年增4.9%，營業利益13.5億元，年增8.6%，稅後純益8.8億元，年增0.3%，單月每股稅後純益0.31元。累計前9月營收1,297.5億元，年增7%，營業利益130.7億元，年增4%，稅後純益86.9億元，年增1.5%，累計每股稅後純益3.08元。

台灣大表示，致力ESG永續發展，發表首本「氣候相關財務揭露報告書 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)」(TCFD報告書)，以應對全球氣候變化帶來的1.5°C內升溫挑戰，掌握氣候變遷下的風險與機會。

此外，台灣大指出，善用ICT核心能力，運用「安心Call」與「反詐戰警」兩大服務，從源頭阻斷詐騙，至今保護598萬筆通話數、協助逾100家企業偵測偽冒網站或APP，更憑藉「安全電商之偽冒網站偵測及物流隱碼機制優化計畫」，獲數位發展部數位產業署肯定，成為唯一加入「AI 領航推動計畫II」的電信業者，建構完整反詐生態系。台灣大亦推出國際來電語音警示服務，行動用戶接到國際境外(+886 9)電話時，會先聽見國/台語語音警示，提高用戶對疑似詐騙電話的警覺。最後，台灣大持續擴大數位匯流布局，與KKBOX策略結盟，推出全新台灣大KKBOX方案，用戶暢聽破億歌曲、破萬檔Podcast，盡享多元娛樂生活。