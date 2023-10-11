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中華電信推動5G智慧海港 整合陸、海、空無人載具巡檢

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信整合集團資源，聯合中華系統整合、中華資安以及亞果遊艇開發股份有限公司，一同響應交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，與台灣港務公司合作推動「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」。圖／中華電信提供
中華電信整合集團資源，聯合中華系統整合、中華資安以及亞果遊艇開發股份有限公司，一同響應交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，與台灣港務公司合作推動「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」。圖／中華電信提供

中華電信今日表示，該公司整合集團資源，聯合中華系統整合、中華資安以及亞果遊艇開發股份有限公司，一同響應交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，與台灣港務公司合作推動「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」。

中華電信2022年以「5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫」專案成功導入基隆港，今年計畫將以高雄港、安平港及亞果遊艇碼頭為試驗場域，利用無人機、自主移動機器人、水面無人載具以及IoT（物聯網）感測設備，建構整合陸海空全域無人載具的5G智慧巡檢解決方案。

其中，在空域部分，利用無人機整合RTK（即時動態定位）功能以及AI（人工智慧）辨識技術，自動飛行至指定的位置進行大範圍搜尋，可快速找到目標並投放救生圈；在海域部分，打造水面無人載具提供港灣垃圾及油污清理、即時水深量測等服務，翻轉以往透過人工打撈模式，保障人員安全且增加執行效率，IoT油污監控結合油汙感測器，定時回報水中油含量數值，進行監控告警，加強港灣對油汙的監控，有效維護港灣生態環境。

而在陸域上，自主移動機器人克服室外運輸路面崎嶇不平、爬坡斜道、窄道、邊緣未裝置護欄等環境，執行高標準定位的巡檢作業任務，並即時掌握運輸狀況與環境巡檢影像，加速智慧港灣物流自動化應用。

中華電信於此計畫將同時建置「5G SMART PORT 無人載具智慧應用系統」，透過5G網路傳輸無人載具所蒐集的資料，進行AI智慧分析與監管，全面掌握港灣狀況；為讓更多民眾實際體驗創新技術應用於生活中，也將結合VR虛擬情境，讓民眾深入了解港灣的運作並欣賞港灣的美景，期望全面帶動親海港灣及相關產業發展。

5G 中華電信 無人機

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