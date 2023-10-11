AI取代人類工作 學者張瑞雄：應課稅救失業者

「在AI恐大量取代人類工作下，人類需考慮『無條件基本收入』養活失業人口！」前國立台北商業大學校長張瑞雄11日受訪時表示，AI應用在教育，可客製化教學，24小時回答學生問題，未來有逐漸取代老師的可能，恐產生嚴重社會動盪，建議向靠AI獲利者抽稅，作為失業人口基本收入。

全能老師不會累

資訊學者張瑞雄受訪時表示，AI在各產業的都造成深遠影響，未來若應用在教育產業，可以生產個性化的學習內容，AI可以按照學生的作業或考試的回答狀況，調整學習資料與進度，讓學生提高學習參與度，還可以即時調整考試內容。

張瑞雄強調，AI最強大的應用是教育大數據分析，能夠發現學生的學習模式與趨勢，輔助老師等教育工作者做出更明智、以數據為依據的決策。

另外，AI的教育虛擬助理，能夠作為聊天機器人回答學生問題，且聊天機器人能普及化、自動化，隨時待命不會累，並具有包容性，不會歧視學生。

「虛擬助理以後甚至會取代老師！」張瑞雄直言，虛擬AI老師可以24小時回答學生問題，提醒學生交作業與上課時間，甚至幫忙請假或申請成績單，很可能取代老師的功能，但韓愈曾說：「師者，傳道、授業、解惑也。」老師在學生品格養成上的教誨，是機器難以取代的地方。

應制定AI使用守則

張瑞雄說，AI大量應用在教育層面，目前已經出現很多問題，如學者用ChatGPT寫論文，學生用AI寫作業或考試，那學校是否要阻止學生用AI寫作業、寫完是否要標註是AI生成、比例有多少？這都是還要探討的地方，像英國劍橋大學就允許學生使用ChatGPT，但交作業與考試就不准使用。

「台大已有制定AI使用準則！」張瑞雄舉例說，老師可以用AI出題，或是出完題目後用AI回答，檢測題目的難易度，或是制定教學計畫與內容。另外，他也強調，檢測學生或老師生產的內容是否為AI生成的軟體也很重要，查抄襲軟體Turnitin就有檢驗AI內容的功能，但準確度還有待提升，以免冤枉沒使用AI作答的學生。

恐對特定族群有偏見

張瑞雄強調，AI還有著作權的問題，如今已有很多選舉或電視廣告是用AI生成，是否要標註來源？很多藝術家現在不滿的點，就是AI未經過他們同意而使用了相關資料，他認為未來AI的使用原則，還是需要人工干預，不會全部都交給AI決定。

「AI有可能會對特定族群有偏見！」張瑞雄坦言，因為大量使用數據進行訓練，未來AI的倫理與隱私問題將會是管制AI的重點，像美國的司法保釋系統，就有可能因為訓練時，讀取到許多黑人容易再犯罪的資料，讓黑人保釋率較低。「AI必須要有清楚解釋『為何這樣做』的能力，」他說。

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