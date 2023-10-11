奇景車用 LTDI 量產 搶進全球車廠供應鏈

驅動IC大廠奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（11）日宣布，車用LTDI（超大尺寸觸控顯示技術）解決方案在今年第3季進入量產，將搭載於世界領先車廠的多款最新式新能源車中。

奇景表示，LTDI特別適用現行主流新能源車汽車的智慧座艙需求，提供超大尺寸、全景顯示（panoramic view）、曲面螢幕、任意形狀顯示設計（free-form），且包含內嵌式觸控功能。奇景LTDI解決方案自推出後，詢問度與日俱增，目前已被多家世界級面板製造商採用，設計導入於新型能源車款。

隨著汽車電動化和自動駕駛技術的快速發展，汽車行業的焦點已從傳統的講究引擎效率和馬力，轉移到優先考慮電池壽命，以及使用者友善的內部座艙設計。隨著各式創新顯示技術的導入，汽車製造商重新定義儀表板和中央控制台的功能，將其整合並轉變為結合觸控功能及全景顯示的駕駛艙顯示器，為消費者帶來充滿未來感的高科技體驗。

奇景光電表示，公司是車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）的市場先驅，早在2021年就推出了全球首創的LTDI技術。該技術具獨特架構設計，可支援無縫集成大型觸控顯示面板，這些面板通常尺寸大於30英寸，或甚至是橫跨整個駕駛艙的寬度柱對柱（pillar-to-pillar）需求。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正表示，汽車採用顯示螢幕，不僅在數量上迅速增加，且在尺寸擴增和功能複雜性上也急速擴大。公司非常看好車內全景座艙的應用趨勢，將持續擴大LTDI產品線，以滿足客戶對下一代智慧座艙顯示螢幕的需求。

奇景預期，LTDI技術將成為公司汽車產品線的另一關鍵動能，並將進一步幫助奇景在汽車領域現有強勁的基礎上持續成長，並鞏固更高的市場佔有率與地位。

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