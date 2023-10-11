奇景量產車用超大尺寸LTDI 解決方案導入多款新能源車

奇景光電今（11）日宣布，技術領先業界的車用 LTDI（車用超大尺寸觸控顯示技術）解決方案，已於 2023 年第3季在全球率先量產；這款解決方案 HX83180 系列，將搭載於世界領先車廠的多款最新式新能源車中。

奇景 LTDI 特別適用現行主流新能源車汽車的智慧座艙需求，提供超大尺寸、全景顯示（panoramic view）、曲面螢幕、任意形狀顯示設計（free-form），且包含內嵌式觸控功能。奇景 LTDI 解決方案自推出後，詢問度與日俱增，目前已被多家世界級面板製造商採用，設計導入於新型能源車款。

隨著汽車電動化和自動駕駛技術的快速發展，汽車行業的焦點已從傳統的講究引擎效率和馬力，轉移到優先考慮電池壽命，以及使用者友善的內部座艙設計。隨著各式創新顯示技術的導入，汽車製造商重新定義儀表板和中央控制台的功能，將其整合並轉變為結合觸控功能及全景顯示的駕駛艙顯示器，為消費者帶來充滿未來感的高科技體驗。

奇景光電是車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）的市場先驅，早在 2021 年就推出了全球首創的 LTDI 技術。該技術具獨特架構設計，可支援無縫集成大型觸控顯示面板，這些面板通常尺寸大於30英寸，或甚至是橫跨整個駕駛艙的寬度柱對柱（pillar-to-pillar）需求。

奇景光電於 2022 年美國國際消費類電子產品展（CES）中，已與主要客戶共同展出，由雙方合作推出、搭載先進 LTDI 技術的 30 英寸全景 in-cell 觸控顯示器，以滿足下一代大尺寸、無縫、直覺及精準觸控功能的汽車座艙顯示體驗。自產品推出後，客戶諮詢和採用迅速增加。目前， 35.6 吋和 44.8 吋兩款超大尺寸觸控顯示技術已開始量產，將搭載在最新款新能源車上，於今年第4季正式上市亮相。奇景第一代 LTDI 採用 COF 設計，新一代支援更多通道數的 COG 產品也已經開發完成，且獲得多家全球面板製造商的設計導入與開案。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正表示，汽車採用顯示螢幕，不僅在數量上迅速增加，且在尺寸擴增和功能複雜性上也急速擴大。公司非常看好車內全景座艙的應用趨勢，將持續擴大 LTDI 產品線，以滿足客戶對下一代智慧座艙顯示螢幕的需求。在傳統顯示驅動晶片和 TDDI 領域之外，奇景領先世界的 LTDI 技術，再一次展現技術領先業界的先驅地位。隨著 LTDI 技術在新一代汽車中迅速被擴大採用，奇景預期 LTDI 技術將成為公司汽車產品線的另一關鍵動能，並將進一步幫助奇景在汽車領域現有強勁的基礎上持續成長，並鞏固更高的市場佔有率與地位。

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