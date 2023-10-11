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睽違三年！張忠謀周六將現身台積電運動會
台積電（2330）預定本周14日（周六）將舉辦運動會，睽違三年恢復舉辦，雖然台積電適逢法說會前緘默期，運動會期間不舉行記者會及媒體訪問，但據了解，台積電並貼心邀請安排創辦人張忠謀在大會上致詞。
台積電創辦人張忠謀自2018年6月退休，2019年以退休身分出席台積電運動會，而2020年起至連續三年台積電因疫情停辦運動會，今年則因疫情趨緩與解封後恢復實體舉辦。
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