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睽違三年！張忠謀周六將現身台積電運動會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
圖為2019年台積電運動會，已退休的創辦人張忠謀（右）出席活動，與董事長劉德音（左）一同觀看員工表演活動。記者許正宏／報系資料照
圖為2019年台積電運動會，已退休的創辦人張忠謀（右）出席活動，與董事長劉德音（左）一同觀看員工表演活動。記者許正宏／報系資料照

台積電（2330）預定本周14日（周六）將舉辦運動會，睽違三年恢復舉辦，雖然台積電適逢法說會前緘默期，運動會期間不舉行記者會及媒體訪問，但據了解，台積電並貼心邀請安排創辦人張忠謀在大會上致詞。

台積電創辦人張忠謀自2018年6月退休，2019年以退休身分出席台積電運動會，而2020年起至連續三年台積電因疫情停辦運動會，今年則因疫情趨緩與解封後恢復實體舉辦。

台積電 運動 疫情

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