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詹文男X黃晟中 從電子地圖邁向智慧交通

經濟日報／ 記者陳佩嘉／即時報導
數位轉型學院院長詹文男（右）本周邀請勤崴國際總經理黃晟中（左）分享「從電子地圖邁向智慧交通」。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（右）本周邀請勤崴國際總經理黃晟中（左）分享「從電子地圖邁向智慧交通」。數位轉型學院／提供

自駕車革命正改寫交通的未來，數位轉型學院院長詹文男本周邀請勤崴國際總經理黃晟中分享「從電子地圖邁向智慧交通」。當我們探討自駕車背後的驅動力時，「高精度地圖」無疑是自駕車導航的基礎。高精度地圖不僅提供了基本的道路資訊，如交通號誌、轉彎區域等，更提供了詳細的路面資料，如路邊障礙物、行車線位置等，確保自駕車能夠安全地行駛。

有了高精度地圖就可以進行相關的導航應用。透過先進的演算法和即時數據，就能夠計算最佳路線，避免交通擁堵，並預測可能的危險。然而，導航應用的價值不僅只提供路線資訊。當它與「交通資訊服務」結合時，可以為駕駛者提供即時的交通動態，例如車禍、道路修繕或其他突發事件。這種即時的反饋使得自駕車可以迅速調整路線，保證行程的順暢。

而當我們提及這些即時數據的來源，「雲端平台服務」和「車聯網」不可避免地成為了重要的元素。雲端平台服務為各種交通應用提供了大量的存儲和計算能力，而車聯網則允許車輛之間以及車輛與基礎設施之間進行通信。想像一下，當一輛車偵測到路面上的障礙物，它可以通過車聯網立即通知後方的車輛，讓它們也可提前做好避讓的準備。

車聯網也為自駕車提供了與外界的連接，讓它可以接收來自雲端平台服務的更新資訊，例如新的交通規則、路線建議或即時的天氣預報。

當我們將這所有技術整合起來，「自駕車」就不再只是一個簡單的運輸工具，而是一個完整的智慧交通生態系統的一部分。這個系統能夠自我調整，預測和應對各種交通情境，從而提高道路的使用效率和安全性。

在智慧交通的生態系統中，車輛、基礎設施和用戶都成為了一個高度互聯的網絡組成部分。透過車聯網和雲端平台服務，這些元素能夠即時交換信息，整體系統能夠更加靈活和高效地運作。例如，當交通流量增加到一個特定的交叉口，智慧交通系統可以自動調整交通信號的時間，以確保交通的流暢。未來還可以預測交通需求，指導城市規劃和基礎設施的建設，確保未來的交通需求得到滿足。

勤崴國際就是以電子地圖起家，長年提供Google、各大車廠車機、政府部門電子地圖，超過70%以上市佔率。目前逐漸邁入雲端平台服務、車聯網，也正朝自駕車的落地服務邁進，希望能成為智慧交通的領航者。而在往自駕車及智慧交通的路途上，該公司如何思考其策略？有何挑戰？數位轉型學院院長詹文男特別邀請勤崴國際總經理黃晟中來跟大家分享。訪問完整內容將於10月11日（周三）晚上8時在臉書「數位轉型學院」首播。請造訪臉書： https://fb.me/e/1ieDt7r4F

數位轉型學院院長詹文男（左）本周邀請勤崴國際總經理黃晟中（右）分享「從電子地圖邁向智慧交通」。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）本周邀請勤崴國際總經理黃晟中（右）分享「從電子地圖邁向智慧交通」。數位轉型學院／提供

雲端平台 自駕車 車聯網

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