獨家／施振榮「保利馬」AI 船董事長施宣輝 領國家隊拚海洋經濟

台灣是亞洲第一的遊艇王國，宏碁（2353）創辦人施振榮與藍色經濟倡議者Gunter Pauli合資「保利馬（Porrima）」未來船公司，要造零碳排AI遊艇大吃國際市場；保利馬董事長將由施宣輝接任，聯合8業者合造4艘風力、太陽能、氫能3合1遊艇，瞄準遊艇界的零碳浪潮。

施振榮與藍色經濟倡議者Gunter Pauli是40年舊識，在淨零碳排與海洋永續理念相投下，兩人合資成立保利馬公司，將增資至8億元股本，Gunter Pauli持股34%，施振榮持股17%，剩餘股權正發出英雄帖，廣邀供應鏈共襄盛舉投資，這家新創公司將投入未來船研發製造，打造台灣第一艘風力、太陽能、氫能3合1動力船。

「太複雜了！沒有船長可以管理這套系統，唯一的解決辦法是AI。」施振榮日前甫表示，由於未來船要用風箏產生動能，又有太陽能跟氫能發電及800度的儲能系統，船長根本無法管理，只有靠AI監控船隻用電量、偵測高空風向、在風力夠且航行方向對的時候放出風帆產生電力，並調配太陽不足時以氫能發電，並管理調配儲存電力，由於動力來源多元，只有靠AI管理才能賣得出船。

但也因此，保利馬生產的船將是零碳排遊艇，這也是國際遊艇趨勢。第一艘110尺Porrima船將於月底抵台，費時1年半改裝升級最新科技，以趕上2025年大阪世博會，在引擎改由「3合1」再生能源動力下，後續還會再開發3艘分別長66尺的遊艇，以具量產規模的方式練兵，打造未來船國家隊。

台灣是國際第四大、亞洲第一大遊艇國，但過去仍有許多關鍵設備要進口，自製率僅60%，台灣強項過去在內裝，能客製化設計生產許多高級遊艇，但航儀、引擎等機器設備，甚至是家具木材都要進口，此次保利馬的未來船台灣隊期望因再生能源系統取代引擎，加入自研AI管理與航行系統後，遊艇本土自製率將一口氣拉高至90%，下一步將國際輸出。

保利馬將IPO！緯創宏碁聯手打造AI系統

Gunter Pauli主導的藍色實驗船MS Porrima在國際有高聲譽，將是保利馬旗下第一艘船，該船110尺，利用最新動力技術環球以倡議藍色經濟理念，已經12年年資，由於每3～4年就會升級最新科技，此次將進入第三次改裝升級，船正從印度孟買開到台灣高雄港，預計10月底抵達在嘉信遊艇船塢動工。

據了解，這次Porrima大改造幅度將超過8成，不亞於重建一艘新遊艇，包括修補碳纖維船身，並改裝整套動力系統，除太陽能跟人工智慧風帆外，評估納入氫能，加上要開發人工智慧智能管理系統，做軟硬體整合，並在船上裝置800度的儲能系統，方方面面都是大工程。

宏碁、緯創、巨星造船、行競科技、循旭科技、嘉信遊艇、台塑、大禾竹藝工坊等Porrima未來船供應鏈將在11月起馬不停蹄投入再造，預計費時一年半完成改裝，以趕上2025年大阪世博展出。

同時間，保利馬也將投入新船設計，預計3艘66尺船將2024年開始建造，預計2～2.5年要完工，據了解，一艘普通遊艇建造價約600~700萬美元，未來船造價由於為碳纖維船身，比傳統玻璃纖維船身要貴3倍，故實際造價有可能更高。

台灣是四面環海，但藍色經濟（以海洋為主的經濟模式）相當不發達，未來船國家隊期望藉由打造4艘示範船，能技術輸出，承接國際零碳排遊艇商機，另一方面，也計畫將零碳發電系統輸出到「島國」，透過協助在當地建造風帆發電、氫能及太陽能發電系統，協助當地建立自給自足能源轉換電力系統，甚至是未來船上過多電力能賣給這些小島。

保利馬計畫4年後正式申請IPO，營運模式包括：將第一艘110尺船做教育訓練及販售門票參觀，創造第一桶金，後續則將做能源轉換系統技術輸出，並對外承接零碳排造船業務，Gunter Pauli對新公司金流不憂心。

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