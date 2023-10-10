三星、海力士陸晶片廠 獲美無限期豁免

韓聯社昨報導，美國已通知南韓，無限期豁免三星電子和ＳＫ海力士在中國大陸的晶片製造廠使用美國設備以生產晶片。這項最新決定對南韓晶片製造商是來說無異是及時雨。

美國政府將三星電子和ＳＫ海力士在大陸的晶片工廠指定為「經過驗證的最終用戶」，此舉將允許美出口商將指定的物品運送到預先批准的實體，進而減輕他們的許可負擔。

南韓總統經濟事務高級秘書崔相穆指出，「美國政府的決定，意味著我們半導體業者最重要的貿易問題已獲解決」。

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