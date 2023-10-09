大摩看台灣面板：維持保守看法 未來數季無強勁催化劑

摩根士丹利證券發布「大中華科技硬體」報告指出，由於面板價格沒有起色，加上未來數季欠缺強勁催化劑，預期面板股下檔風險增加，對台灣面板市場維持保守看法。

大摩指出，友達（2409）股價淨值比已達0.8倍，高於景氣循環中期平均的0.6倍，因此維持「劣於大盤」評等，目標價維持13.5元。群創（3481）雖然也面臨壓力，但由於股價淨值比為0.5倍，接近歷年平均值，因此提供下檔保護，大摩維持「中立」評等，目標價也維持13.5元。

在電視面板方面，報告指出，10月初電視面板報價持平，32吋/43吋/55吋/65吋等主流尺寸面板價格與9月下旬差不多。大摩調查顯示，小尺寸電視平板價格很可能從10月下半月就開始跌價，比大摩之前預估的11月或12月還要早。

報告指出，主要電視面板生產商調降產能利用率，由第3季的80%-85%降至第4季的75%，以預防價格急跌。不過，回補庫存的動能仍然減弱，提早進入淡季。大摩指出，電視面板價格在第3季季成長14%，但到第4季預期會季減1-3%。

至於顯示器及筆電面板，10月初的價格同樣持平。資訊科技（IT）面板半年來已從價格低谷平均反彈1-3%，但在第2季及第3季仍出現季節性的回補庫存訂單。雖然部分面板廠表示戴爾及惠普已採購商業及低端筆電面板，但這並非普遍現象，還不足以推升筆電面板價格上揚。大摩指出，IT面板第3季價格漲幅低於1%，第4季預估價格持平。

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