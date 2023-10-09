宏遠營收／9月7.2億元 月增年減

遠東（2845）集團旗下成衣品牌廠宏遠（1460）今（9）日公布9月營收7.2億元，月增8.27%、年減20.37%；累計前九月營收55.55億元，年減26.98%。

近年來受疫情及大環境不佳影響，加上海地社會動亂及地緣政治不穩定因素，宏遠轉投資之海地服裝廠，8月初時宣布停產，前總經理亦因投資海地廠失利而請辭；由於總經理一職空缺已近2個月，後續由誰接任，外界持續關注中。

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