穎崴Q4營運力拚季成長 高階測試座配合HPC與AI需求放量

穎崴（6515）今年第4季營運力拚季成長表現。隨著先進封裝產能吃緊逐步改善，該公司高階測試座 （Socket）產品以高頻高速測試同軸測試座（Coaxial Socket）對應AI、HPC需求放量，有利於相關產品出貨動能一路延續到明年上半年。

儘管下半年景氣反轉跡象仍不清晰，但穎崴提到，因產品線多樣，且多元布局區域市場，業績可維持緩步增長；從產業時序來看，第4季迎接歐美假期，以及消費者年終獎金入袋等利多因素，可望帶動手機、筆電等消費市場，同時在官方政策推出刺激補貼方案下，激勵消費性電子及車市買氣，皆可帶動穎崴旗下相關產品拉貨，營運逐季增溫可期。

此外，穎崴在探針卡（Probe Card）成長可期，尤其在微機電（MEMS）探針卡的驗證進度符合預期，在第4季可望開花結果。

歷經2023年規格過渡期，穎崴提到，隨著規格逐漸完成升級，迎接2024年，包括Wi-Fi 7、PCIe Gen 5、USB 4、LPDDR5等陸續成為主流，且IC晶片逐步走向高頻、高速以及高階封裝，在AI相關晶片及應用帶動下，將成為半導體測試介面產業未來數年的長期成長動能。

穎崴日前公布9月合併營收達3.77億元，較上月增加10.05%，較去年同期減少39.61%；第3季合併營收達9.84億元，季減3.19%、較去年同期下滑36.71%；累計今年前九月合併營收達30.09億元，較去年同期減少11.84%。

穎崴提到，進入產業傳統旺季，部分地區客戶訂單增溫，且因中國十一長假，部分產品提前拉貨帶動9月營收增加，單月維持在今年來高檔水準；然而供應鏈及終端庫存調節仍持續進行中，同時整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素，穎崴將持續跟進客戶訂單時程，與IC設計業者做新品測試及開發，審慎因應下半年。

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