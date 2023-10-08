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RISC-V美中新戰線 台論壇受關注

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

台灣RISC-V聯盟將在十二日主辦二○二三RISC-V Taipei Day，今年論壇以「顛覆新運算技術RISC-V啟動AI計算革命」為主題，台灣RISC-V聯盟會長、晶心科技董事長林志明將發表演講，由於路透報導指出，RISC-V可能成為美中科技戰技術新戰線，台灣下周論壇如何看台美中技術進程與未來的角力，動見觀瞻。

開源技術RISC-V長年與英國半導體和軟體設計公司安謀（ARM）競爭激烈，但如今躍上檯面，成為科技戰新籌碼。

路透報導指拜登政府正面臨議員壓力，部分國會議員以國家安全為由敦促拜登政府在RISC-V採取行動，包括共和黨聯邦參議員Marco Rubio、民主黨聯邦參議員Mark Warner。

路透指出，美議員對北京利用美企間開放合作的文化推動自家半導體產業表達憂心，認為此舉侵蝕美國晶片領域領先優勢，且有助中國軍事現代化。聯邦眾議院中國問題特別委員會主席Mike Gallagher提供給路透的聲明指出，商務部必須「規定任何美國人或美國企業在跟中華人民共和國實體就RISC-V技術接洽前，需取得出口許可證」。

對RISC-V訂定規範的要求是美中晶片技術戰最新發展。路透指出，此舉可能使美中公司在開放技術標準上的合作複雜化。

台灣RISC-V Taipei Day論壇除邀請力積電、晶心科、新思、聯電等重要廠商，還將邀請美國晶片龍頭高通RISC-V國際組織董事會主席Lu DAI、RISC-V國際組織執行長Calista Redmond致詞。

議員 美國 半導體

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